【移民英國】男教師移民英國轉行做地盤 體力難以支撐曾想放棄：攰到揸筆都冇力

▲ 阿聰表示「一早預咗」，靠住這個信念就一直撐下去。

自從英國啟動BNO簽證申請後，不少港人選擇移民英國。原本在香港任職男教師的阿聰，帶著太太及兩個女兒離開香港，他深知到達當地後沒有機會再從事教師，已做好心理準備要做體力勞動的工作，到埗後他找到了地盤的工作，但亞洲人與外國人體力相差甚遠，而黑人同事更是猶如美國隊長，個個六舊腹肌，他坦言：「人哋搬10道門，我只能搬1至3道。」他坦言更試過攰到揸筆都冇力，曾一度想放棄，但靠著一個信念「一早預咗」繼續撐下去。

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阿聰接受YouTuber「UK Mumma Cheng」訪問，分享他由以往從事教師到英國做勞力工作的轉變。當日訪問正是在午間阿聰的放飯時間進行，太太一早為他準備了愛心午餐，他工作的地點與家相距5分鐘路程，每天都能夠回家午膳，不用捱冷冰冰的三文治。阿聰與太太都坦言初到英國時，英文不太流利，與鄰居聊天都只能「陪笑」，現在到埗幾個月，阿聰指可以跟同事「吹到水」。

▲ 阿聰曾一度想放棄。

融入英國職場文化

幸好阿聰遇上的同事都很友善，知道他是亞洲人都會叫他休息，回復體力後才繼續工作，英國的職場文化流行Happy Friday，雖不會提早放工，但可以放慢步伐，較休閒地工作，與同事有更多聊天時間。

另外，在英國就算做地盤工都要進修，當地人很注重職業健康與安全意識，工人入行前都要上有關課程，而阿聰上班前已經考獲相關資格。

阿聰一家人在英國當地生活大約半年，女兒都在當地上學，生活總算安定，而居家環境也不錯，有前後大花園，廚房相當闊落，以及3間房，阿聰表示最重要是有「踏出第一步」的決心，之後繼續向前走，另外身邊的家人朋友支持都相當重要。

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責任編輯：王明芳