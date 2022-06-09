【Disney+劇集】十年後《正義的算法》重遇　陳柏霖+郭雪芙探討正義的真相

▲ 陳柏霖和郭雪芙齊齊接受TOPick訪問。

由陳柏霖和郭雪芙領銜主演的Disney+首部原創台劇《正義的算法》將於6月15日正式上線，全劇26集。

金鐘視帝陳柏霖和台劇人氣女神郭雪芙化身成一對冤家律師柏檔，分別飾演法律界明星律師劉浪和律師新丁林小顏，二人一同於劇中探討正義的真相。

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捱過低潮

劇中的劉浪本來是一名看重名利和權勢的律師，可是他遭遇到事業低谷，在遇見林小顏後令其人生有了不少的衝擊與激盪，重新激發他對正義的思考與詮釋。談到低潮期，陳柏霖認為：「其實我還好，一直在拍戲。我覺得只有發現自己很喜歡那事情，並有很好的伙伴一起往前走，才是最重要的。」

他強調：「找到你很好的Partner跟Team，一起做下去，那是很重要的支柱。」

郭雪芙坦言：「大家都經歷過低潮期，那個狀態我覺得心臟的強大或是心態是很重要的，很多事情用不同的心態去看它，你便會得到不一樣的東西。可是如果你有很消極或是很悲壯的狀態，整個人的狀態都會偏向是不好的，所以我覺得心態是很重要的。」

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再度合作

陳柏霖和郭雪芙曾於十年前合作且曾傳出緋聞，如今再度碰面，二人一起談及彼此的改變。

郭雪芙指：「一開始的時候，可能我真的很菜（菜鳥，意指新手），對於演員這件事情，還不是很理解，比較懵懂。那時候的狀態就是能記住台詞已經覺得自己很厲害。」她續指：「十年過後，我們再次相遇合作，我會覺得經驗和狀態是很有能量的。兩個人再相處和不同場次的碰撞就會變得很有火花。」

陳柏霖認同：「我亦覺得很有默契。」

郭雪芙又笑謂：「十年後不一樣的樣子。可能以前沒有辦法知道甚麼是演戲。」

陳柏霖覺得二人一起演戲的感覺非常好，「最近看回所有的作品，我覺得非常厲害。我還是最喜歡《正義的算法》裏面的林小顏，因為真的很捧！」

記者：梁樂欣