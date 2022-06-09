【新品報速】民貿會x藝術家鄧卓越推民族娃娃　八大系列含七個民族宣揚共融團結

▲ 中華五十六個民族的民族娃娃。（圖片由民貿會提供）

正值香港回歸25周年之際，香港潮流藝術家鄧卓越（Dorophy Tang）攜手中國民族貿易促進會，於2022年夏天釋出全新概念聯合IP系列—民族娃娃。此次合作以「中華五十六個民族」傳統元素為基底，使用流行文化藝術手法，塑造了五十六個具藝術收藏價值的民族形象。

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在民族娃娃的創作過程中，藝術家鄧卓越翻閱並研究了大量民族相關的資料記載，各民族傳統服飾的設計與意義。最終確定聯合IP系列以各民族服飾特色、生活習慣、地貌風格、民俗風情等作為首期創作靈感，將中華民族以民族娃娃的形態展現出來。

民族娃娃IP系列共分為八大系列，每個系列包含七個民族，分別是：大力比心（比心系列）、大飽口福（美食系列）、夢幻演奏（樂器系列）、贊不絕口（表情包系列）、日常必備（現代生活）、森林奇境（自然系列）、動物派對（動物系列）、社會劇場（工具系列）。

▲ 鄧卓越設計的IP系列民族娃娃。（圖片由民貿會提供）

全系列首次問世將以盲盒、徽章和手辦形式出現，首批系列將於6月1日和大家見面，希望年輕一代透過對民族娃娃的喜愛，對中國五十六個民族有所認知，感受中華文化的偉大傳承。

為了提前讓十八洞的大朋友及小朋友欣賞到民族娃娃的故事及理念，民貿會率先於當地舉行以民族娃娃為主題的民族意義宣傳活動。當地的老師們以民族娃娃為題材，為小朋友們對講述中華五十六個民族的小故事，並開設了民族工作坊，讓小朋友們自由發揮，繪畫出他們心中獨特而可愛的民族娃娃。

鄧卓越（ Dorophy Tang），香港出生成長自小受到中西文化匯合影響，創作出一系列融合了中華文化和西方現代流行文化的藝術作品，當中包括「現代青花瓷」及以傳統中國年畫為元素創作的 A Shoppin’ Baby™ 系列IP，表現出現代流行文化對年輕人的影響。

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責任編緝：羅嘉欣