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【4區污水陽性】當局派26萬快測包　包括離島愉景灣、北區御景峰等

社會 16:50 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

4區污水陽性，當局派26萬快測包，包括離島愉景灣、北區御景峰等。（資料圖片）

政府今日（9日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 南區 — 碧瑤灣、薄扶林花園及薄扶林村
  • 北區 — 清河邨、祥龍圍邨、御皇庭、御景峰及顯峯
  • 深水埗區 — 海麗邨、泓景臺、昇悅居及宇晴軒
  • 離島區 — 愉景灣

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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