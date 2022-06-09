【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言

▲ 方東昇就讀聖公會主風小學，從小到大讀名校。

由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，每集引起迴響，內容備受網民讚賞，令方東昇再次人氣急升。由新聞主播到主持《世界零距離》系列、《長命百二歲》及《世界觀》等，一向風趣的方東昇在節目內爆出不少金句，展現其才子幽默。

眾所周知，昇爺方東昇中學就讀男拔萃書院，從小已愛說爛gag，在比賽時常以搞笑的語句做開首及結尾，他的中文科成績更十分出眾。其後入讀中大新聞及傳播學系後，以一級榮譽優異成績畢業，有「中大才子」之稱。

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精通7種語言

值得一提的，他的語言天份極高，除了粵語及英語，更精通普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語7國語言。

在2016年《世界零距離》到訪俄羅斯時便全程以俄文溝通；《長命百二歲II》中，他更在荷蘭首相Mark Rutte訪港時，以流利的荷蘭語與首相交談；2006年陳水扁總統第一家庭貪污案引起的倒扁效應、2007年中正紀念堂改名及2008年總統大選等均由方東昇駐台報導。

他於1998年加入TVB新聞部做實習生，畢業後便正式加入TVB新聞部任港聞記者。2000年，他開始兼任主播主持香港早晨，其後於2007年升職為首席記者，2009年開始主持六點半新聞報道。

2019年，方東昇在TVB工作20周年獲頒發傑出員工獎，當時他感慨地逐一多謝一起努力的拍檔們、媽媽及太太：「有你們，我很幸運、我很幸福。」

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小學讀聖公會主風小學

《尋人記》系列大玩時光倒流，尋找當年新聞故事中的素人主角，現在讓TOPick帶大家回到方東昇童年時。他出生於內地，小學時期移居香港，就讀位於新界沙田瀝源邨的聖公會主風小學。學校屬Band 1界別，創校年份為1976，至今擁有46年歷史。

學校近年的教學策略，推動全方位學習，為學生提供多元化學習經歷，照顧學習多樣性、以提升成就感及自主學習精神。

各科設計多樣化及具趣味性的學習活動及課業，提升學生學習興趣，從學習中獲得滿足。利用多元化教學策略，加強課堂互動，包括戲劇教育、評估策略促進教學（FIP）、STEAM教育等。除了利用共同備課、校本觀課、同儕觀課，更推行電子學習，於課堂上利用資訊科技促進學習，加強課堂互動，優化學與教。

早前爆發第五波疫情，中小學及幼稚園暫停面授課。香港房協將與網上學科學習電競平台PaGamO及e2Sports合作，推出「奪領爭霸電競賽」，而聖公會主風小學在疫情前已率先使用PaGamO，讓小四至小六級學生可以從遊戲中學習。

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責任編輯︰王明芳