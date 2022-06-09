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【內地交流】東華三院與海昌控股合作　為學生提供內地交流及實習機會

社會 16:58 2022/06/09

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東華三院與海昌控股舉行戰略合作計劃簽署儀式，楊潤雄（右二）到場主禮。（東華三院提供）

東華三院與海昌海洋公園控股有限公司今（9日）簽署戰略合作計劃，將為東華三院學生及畢業生提供到內地交流的機會，並可參觀海昌控股的主題公園和酒店。另外，在內地擁有10個主題公園的海昌控股，亦會為在內地大學就讀的東華三院畢業生提供實習計劃、培訓和獎學金。

雙方期望可透過戰略合作計劃加強東華三院學生對國家全面的認識，裝備他們融入國家發展大局，同時加強內地企業及香港辦學團體的聯繫，讓內地企業參與香港青少年的教育及發展工作。東華三院表示，為加深年輕一代對國家的認識及國民身份認同，一直努力爭取與內地教育單位及不同機構合作的機會，希望屬校學生透過交流活動，親身體驗學習國情，日後成為良好國家公民、貢獻國家。

教育局局長楊潤雄表示，很高興見證雙方同心協力為學生提供到內地交流學習的機會，又說當局十分支持學生交流活動，鼓勵同學珍惜學習和交流的機會，成就國家、香港和自己的未來。

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責任編輯：黃悅晴

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