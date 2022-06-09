【打擊私煙】海關搗大埔康樂園私煙倉庫拘2男　檢340萬支未完稅香煙市值約950萬元

▲ 海關搗大埔康樂園私煙倉庫拘2男，檢340萬支未完稅香煙市值約950萬元。（黃傑偉攝）

海關稅收罪案調查科昨日（8日），於大埔康樂園搗破一個私煙儲存及包裝倉庫。行動中拘捕兩名男子，年齡分別25及34歲，檢獲340萬支懷疑未完稅香煙，包括12萬支另類吸煙產品，市值約950萬元，應課稅值約650萬元，並扣查一部涉案車輛。

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級督察梁啟聰指，海關人員昨日下午時分，在大埔康樂園截查一部準備進入獨立屋車房的輕型貨車，在輕型貨車上撿獲約2萬支懷疑未完稅香煙，隨即拘捕34歲司機及25歲乘客，被捕兩人均報稱無業，關員其後再在獨立屋內檢獲多300多萬支懷疑未完稅私煙，私煙倉庫面積約2,500呎，位於豪宅地段保安嚴密，單位窗戶均以窗簾遮蓋，海關人員相信私煙集團藉此逃避執法人員偵查。案件仍在調查中，海關不排除會再有人被捕。

根據應課稅率條例，任何人如處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電25456182海關舉報熱線，或以電郵舉報私煙活動。

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記者：黃傑偉