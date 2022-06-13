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【煮食安全】煤氣爐煮食時釋出有毒氣體　長期大量吸入可引起肺水腫

健康 11:26 2022/06/13

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煤氣爐煮食時釋出有毒氣體，長期大量吸入可引起肺水腫。

本港不少家庭均使用煤氣煮食。不過，有醫生提醒，使用煤氣時要注意過程中產生的廢氣，煮食時務必保持通風或提早打開抽油煙機，否則將影響健康。

最新影片：

許書華醫師在Facebook專頁發文，表示煤氣爐燃燒天然氣時，會產生有害環境及人體的物質，例如氮氧化物，包括一氧化氮、二氧化氮等。二氧化氮會刺激呼吸道粘膜，引發咳嗽、頭痛、或呼吸困難。吸入有毒氣體後導致輕至中度症狀，可在數小時或持續數天緩解；重度則可能引起肺水腫或呼吸窘迫症候群。

同時，煮食空間若長期不通風，可能會讓原本有慢性呼吸系統疾病的患者病情惡化、肺部功能減弱，降低呼吸系統抵抗外來病菌的能力。不通風環境造成的油煙等氣體環繞屋内，也可能誘發兒童氣喘發作，影響兒童肺部發育。

曾有不少因不當使用煤氣爐導致意外的事件。消防人員提醒，一氧化碳中毒所造成的毒性直接與各組織缺氧有關，但都無特異性，而且由完全無症狀至死亡都可能發生。常見的症狀為頭痛、頭暈、噁心、胸痛、疲倦、迷糊等。

而消委會同樣提醒消費者，在使用煮食爐時，必須保持室內空氣流通，以減低一氧化碳積聚的機會。不要因為烹飪時感覺不到油煙，就不開抽油煙機。家中也可以改用沒有明火的電磁爐，減少對環境或人體有害氣體的排放。

內容獲「許書華醫師」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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