【疫苗通行證】下周一在醫管局專科門診等實施　劉家獻指會按實際情況作彈性處理

▲ 和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（ 陳靜儀攝）

本港今（9日）增674宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

劉家獻表示，疫苗通行證下周一會在不同醫療處所實行，醫管局會在專科門診實行，主要目的是想建立防疫屏障，保護使用公共醫療服務的病人，尤其複診的病人多為長者及長期病患等，要減低他們感染的機會，或感染後死亡或重症的風險。

若市民有原因未能打針，可以拿豁免，但若沒原因希望市民盡快打針，且亦可以48小時核酸檢測取代疫苗通行證，又強調病人醫療需要是優先考慮，若病人求診時遇到困難可以找支援協助，會按實際情況作彈性處理，並提供可行協助。

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記者：黃小冰