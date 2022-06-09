【新品速報】可口可樂出限量版「和、在、玩」系列包裝　玩限時動態濾鏡有機會贏一年免費可樂

▲ 可口可樂推出限量版「和、在、玩」系列包裝。（圖片由可口可樂提供）

夏天來臨，可口可樂呈獻限量版「和、在、玩」系列包裝，同時推出線上音樂節拍遊戲——可口可樂音樂派對，粉絲可以於遊戲內連繫親朋好友，齊齊激熱舞；挑戰可口可樂「和、在、玩」限時動態濾鏡，更有機會贏取一年免費可口可樂！

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全新可口可樂限量版「和、在、玩」系列包裝

在「和、在、玩」系列包裝，可口可樂會以時下流行用語及活動為靈感，，配合繽紛的配色及插畫，在不同口味及包裝的可口可樂分別印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，集齊三 不同設計的可口可樂，即可組合出創意活動點子！

• 同事偷閒之選：「和神隊友」「在扮工室」「玩圍爐」

• 閏蜜週末行程：「和 BFF」「在便利店」「玩一齊開 LIVE」

• 情侶驚喜活動：「和女神」「在餐廳」「玩 SELFIE」

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為注入神秘玩法，可口可樂更推出驚喜版樽裝可口可樂，所有樽裝包裝上只會顯示「和」、「在」或「玩」的代表圖案，而內容的詞組則隱藏於招紙內：唯有享受飲品後，才會水落「字」出，透過招紙上的透明圈，揭曉驚喜！

可口可樂限量版「和、在、玩」系列包裝一共有25個詞組，分別印在原味及無糖可口可樂樽裝、罐裝及迷你罐三種包裝，合共36個款式，可組合出過千個創意活動點子！可口可樂限量版 「和、在、玩」系列樽裝已率先上市，罐裝及迷你罐將陸續於香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店等零售點上架天。

可口可樂音樂派對

除了透過手上的可口可樂包裝以「和、在、玩」詞組激發共聚靈感之外，可口可樂亦推出網上音樂節拍遊戲—可口可樂音樂派對，炎炎夏日大家可足不出戶與好友們互相連繫，線上暢聚熱舞！ 由2022年6月15日起，只要掃瞄可口可樂限量版「和、在、玩」系列包裝的樽蓋底或拉環上QR碼，或登上iCoke.hk，即可進入可口可樂音樂派對，上載相片設定個人化頭像，以專屬角色稱霸虛擬舞台！

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於遊戲中，玩家不但可以享受音樂單機遊戲挑戰，配合勁歌節拍按出相應的舞步；更可邀請好友同台競技，自設的角色將在對方的遊戲舞台上現身，互相為對方伴舞！

另外由2022年6月下旬起，可口可樂會在官方社交平台公布可口可樂音樂派對每周指定任務，只要按指示完成，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag，即可解鎖電子優惠卷及更多禮遇！

挑戰限時動態濾鏡 贏一年免費可口可樂

想挑戰「和、在、玩」的限時動態濾鏡，只要約定一位好朋友，搜羅可口可樂限量版「和、 在、玩」系列包裝，於限時動態濾鏡抽出指定活動組合，分享到社交媒體並加上「#分享未知 Coke」 「# 開啟夏日樂」 和 「@CocaColahk」，及設定帳戶成公開，每日最快參加活動的頭兩位粉絲即有機會贏得一年免費可口可樂，活動會於2022年6月中旬開始，可口可樂迷可以留意官方社交平台公布詳情！

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記者：蕭雅文