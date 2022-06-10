【靚太安樂窩】專家揭曉洗衣機壞機4大成因　一招急救機門無法正常打開

▲ 專家拆解洗衣機壞機成因。

洗衣機運作失靈，洗衣時大幅震動，甚至移出櫃內，可以如何處理? 滲水指導致機門不能打開時，又可以如何自救呢? TOPick找來裝修佬講解及分析洗衣機死機成因及保養方法。

最新影片推介

▲ 很多人以為洗衣機故障原因是使用不當，例如衣物超重，但其實大部份是因為電子板出現問題。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

洗衣機運作失靈問題

1) 電子板故障3大主因

昆蟲

電子板通常設置於電器後方，電器熱力再加上電器後方處於較陰暗環境，容易吸引昆蟲聚居（如曱甴）。昆蟲會於電子板上繁殖及排泄，而排泄物會影響電子板運作，繼而引致電器故障，其實洗衣機及雪櫃也常因此問題而出現故障。

濕氣

長期接觸水氣會使電子板損壞，因此一般不建議把洗衣機放置於浴室等潮濕地方。另一個雖留意的地方是廚房，不少人把洗衣機設置在廚房，因為濕氣沒有浴室那麼重。但要留意，如果設於煮食爐附近，容易因煮食爐的熱力令洗衣機機頂冒「倒汗水」，當水份流到電子板上，會令電子板損壞。

2) 自然損耗

電子板是精密的電子器材，隨使用時間自然損耗也十分正常。一般洗衣機可以使用5000次左右，若果正確使用，壽命一般可長達10年。

3) 噪音音量及震動幅度大

洗衣機洗衣時大幅震動，甚至移出櫃內，其實這情況是十分常見。全因是洗衣機滾筒因各種原因令主軸偏離，加上機內的避震位或有鬆脫而不能避震。於洗衣時就會不斷震動，繼而發出噪音，甚至移位。這種情況建議請專業師傅維修。

4) 滲水

成因是洗衣時衣物經常過重，令喉位鬆脫，以致洗衣時湧出大量洗衣水，因此請僅記遵守洗衣機能承重的界線。

機門無法打開急救方法

其實是機門零件出現問題，或是損壞導致。而近年新款洗衣機大多在機身下方設置一條繩索可供輕鬆拉開機門。若要使用此功能，大家請先完全去除洗衣機內的水，機底會有一條放水喉，請先用膠袋包裹，再把放水喉的膠塞打開，清理掉機內的水才拉繩開門，以免開門湧出水。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

洗衣機保養法

切勿使用過多洗衣液及洗衣粉

若洗衣液或洗衣粉過量，稀釋程度不足，或會腐蝕洗衣機軸心，損壞洗衣機。另外，過多的洗衣液或洗衣粉若未能完全沖走，於機內積留潺跡，長久以來或會引起去水倒塞及形成污跡，令機身發霉，以致衣物無法洗乾淨。

定期清洗

一部洗衣機內裡其實有不少積水，即使是全新洗衣機，使用5個月後已開始積藏不少細菌。若要防止洗衣機內部發霉，建議三個月至半年左右便要清洗一次洗衣機。同時，請用高水溫設定，加入滾筒清潔劑並開啟空洗衣機，藉以清潔滾筒。



另外，也需要加強排水泵和棉絮過濾器的清洗。如果是前置式洗衣機，可定期使用下方的排水孔，用水盤放在排水孔下方，打開膠塞，讓積水流出。

不要使用洗衣機清洗以下物品

1) 含膠質物料，如窗簾、地毯也含有塑料，洗衣粉物質或會令布料變形。



2) 毛公仔，因硬物配件會損害滾筒。

3) 鞋子會於滾動時損害到洗衣機。另外，鞋子比衣物積藏更多細菌，放入洗衣機洗會令機身殘存細菌。

4) 被芯，因它極具吸水力，如放於洗衣機清洗，會因被芯吸水太重而增加滾筒負擔，繼而影響洗衣機壽命。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧