【海外升學】2022年全球10大最佳升學國家排名　英國三甲不入排第1是……

▲ 真的想不到第1竟然是？

近年移民潮席捲香港，很多家庭都為了子女讀書選擇移居英國，不過近日有教育網站educations.com公布，「2022年全球十大最佳留學國家排名」英國只排入第6，而排第1是澳洲！

網站指收到來自181個國家共1萬名學生的反饋，而評分標準是按照7項因素作基準，包括教學質素、實現職業目標、個人發展、體驗新文化或生活方式、結識新朋友或建立專業社交圈、學習一門新語言、具挑戰性，以評選2022年10大全球最佳留學地方。

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雖然英國排行第6，但其在教學質素的排名中位居榜首，證明英國不少學府都是頂級大學，同樣吸引學生到此當地升學。而是次排名登上榜首的澳洲，報告指澳洲擁有9個獨特的地區和20個聯合國教科文組織世界遺產，如大堡礁、塔斯馬尼亞荒野等，有很多值得探索的地方。

而澳洲的高等學府同樣在世界聞名，澳洲國立大學全球排名27、墨爾本大學全球排名37及悉尼大學排名38。

「2022年全球十大最佳留學國家排名」排名如下:

1.澳洲

2.加拿大

3.德國

4.美國

5.瑞士

6.英國

7.荷蘭

8.法國

9.新西蘭

10.西班牙

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責任編輯：王明芳