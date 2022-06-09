【免費諮詢】萬寧推線上免費藥劑師諮詢服務　服務時間為周一至周六

萬寧宣布即日起推出免費藥劑師遙距健康諮詢服務，顧客可於辦公時間內，透過WhatsApp與萬寧註冊藥劑師進行一對一的線上「藥物及用藥諮詢」、查詢「小病痛評估及建議」、預約「公立醫院取藥服務」、訂購配藥處產品或查詢萬寧藥房分店位置，費用全免。 有關萬寧社區藥劑服務詳情可瀏覽萬寧官網或到任何一間駐店藥房查詢。

萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮稱，明白社區對專業藥劑師服務有殷切需求，因此決定進一步加強服務，推出「萬寧藥劑師同你傾」WhatsApp 免費諮詢，讓市民可隨時隨地使用我們的藥劑及健康諮詢服務，減少外出有機會引致的染疫風險，亦能讓顧客更容易掌握專業的健康資訊。

市民只要掃描「萬寧藥劑師同你傾」服務二維碼，或在萬寧官網按下連結，即可透過WhatsApp與萬寧藥劑師真人實時對話，遙距使用「社區藥劑服務」，包括小病痛評估、藥物諮詢、安排醫院取藥服務、訂購藥房產品或查詢萬寧藥房分店位置，諮詢費用全免，服務時間為上午10時至晚上7時（周一至周五），上午10時至下午2時（周六），周日及公眾假期休息。

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記者：陳麗娜