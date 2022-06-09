  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費諮詢】萬寧推線上免費藥劑師諮詢服務　服務時間為周一至周六

社會 17:30 2022/06/09

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

萬寧宣布即日起推出免費藥劑師遙距健康諮詢服務，顧客可於辦公時間內，透過WhatsApp與萬寧註冊藥劑師進行一對一的線上「藥物及用藥諮詢」、查詢「小病痛評估及建議」、預約「公立醫院取藥服務」、訂購配藥處產品或查詢萬寧藥房分店位置，費用全免。 有關萬寧社區藥劑服務詳情可瀏覽萬寧官網或到任何一間駐店藥房查詢。

萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮稱，明白社區對專業藥劑師服務有殷切需求，因此決定進一步加強服務，推出「萬寧藥劑師同你傾」WhatsApp 免費諮詢，讓市民可隨時隨地使用我們的藥劑及健康諮詢服務，減少外出有機會引致的染疫風險，亦能讓顧客更容易掌握專業的健康資訊。

市民只要掃描「萬寧藥劑師同你傾」服務二維碼，或在萬寧官網按下連結，即可透過WhatsApp與萬寧藥劑師真人實時對話，遙距使用「社區藥劑服務」，包括小病痛評估、藥物諮詢、安排醫院取藥服務、訂購藥房產品或查詢萬寧藥房分店位置，諮詢費用全免，服務時間為上午10時至晚上7時（周一至周五），上午10時至下午2時（周六），周日及公眾假期休息。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠肺炎】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　萬寧指進行徹底消毒及安排同事檢測
09:36 2022/01/24
【新冠肺炎】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　萬寧指進行徹底消毒及安排同事檢測
【停業通知】萬寧53間分店3月1日起暫停營業　一文看清停業分店名單
23:40 2022/02/28
【停業通知】萬寧53間分店3月1日起暫停營業　一文看清停業分店名單
【護膚速遞】萬寧全新50款CP值極高美妝產品 潔面墊$19起
17:22 2022/04/26
【護膚速遞】萬寧全新50款CP值極高美妝產品 潔面墊$19起

你可能感興趣

【新冠肺炎】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　萬寧指進行徹底消毒及安排同事檢測
09:36 2022/01/24
【新冠肺炎】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　萬寧指進行徹底消毒及安排同事檢測
【停業通知】萬寧53間分店3月1日起暫停營業　一文看清停業分店名單
23:40 2022/02/28
【停業通知】萬寧53間分店3月1日起暫停營業　一文看清停業分店名單
【護膚速遞】萬寧全新50款CP值極高美妝產品 潔面墊$19起
17:22 2022/04/26
【護膚速遞】萬寧全新50款CP值極高美妝產品 潔面墊$19起
藥房 著數優惠 萬寧 藥劑師 WhatsApp

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
13:40 2022/06/08
【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我
【釣金龜】7名港女為釣金龜合租貝沙灣單位　每日例行做一件事成功嫁有錢人
18:14 2022/06/08
【釣金龜】7名港女為釣金龜合租貝沙灣單位　每日例行做一件事成功嫁有錢人
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
09:28 2022/06/08
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕