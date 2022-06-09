【元祖男神】李彩華讚「鮮肉型男」帶旺街市　「小背心」入行50年靠實力養起一家7口

▲ 人稱「小背心」的李彩華讚街市型男有賣點，可以吸引更多靚媽靚太去街市幫襯，都是一件好事。

街市最近掀起一股男神熱潮，「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）的人氣更是一鳴驚人。元祖級街市男神、人稱「小背心」的香港海鮮業聯合總會主席李彩華樂見年輕型男入行，吸引到更多靚媽靚太幫襯，而今年入行50年的他自言不夠靚仔，但勝在貨真價實，才可以屹立至今。

▲ 華哥強調自己靠實力取勝。（黃建輝攝）

街市近期罕有成為網民焦點，一眾靚太樂於到街市發掘「小鮮肉」，更戲言要組隊「Super Market」。元祖級男神「小背心」笑言留意到這新現象，更讚揚「荃灣鮮肉」威威的確有型！

型！高大威猛！起碼吸引到很多師奶去幫襯，都是一個賣點。我們當年沒有那麼靚仔，我們真的靠實力，貨真價實就可以。我從來沒想過賣魚要靠形象，小背心就是我的形象！現在他們要梳個靚頭，穿件靚衫去賣豬肉、賣魚。

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劏魚切豬肉收入可觀

近兩年因疫情百業蕭條，反之街市增添了生氣，走入街市買食材囤貨的人流絡繹不絕，還有新力軍加盟賣魚、賣菜、賣豬肉行列。華哥相信，各行各業包括酒樓、旅遊、零售、運輸及物流業等都停頓了，導致大批人失業。

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而街市從業員收入可觀，如果懂得劏魚，可最少賺取1,000元一天，單單賣魚也有800元一天；而威威所從事的豬肉切割員，平均最低薪也有1,100至1,300元，足夠養家。

再叻一些更有1,500元一天，工作又穩定；賣菜則沒有這麼高，不是太辛苦，但也有數百元一天，可高至700至800元，有固定入息。年輕人可以當騎牛搵馬，不必做一世，當學多一門手藝。

▲ 華哥的太太（中）及二女（左）會落舖頭幫忙。（黃建輝攝）

假日特別忙 犧牲家庭時間

不過，做街市卻需犧牲不少家庭時間，華哥感言做這一行好辛苦，特別早起身，每逢假日生意比較好，別人去玩，他們就要開工，以致人才流失。

我們做批發界的，凌晨3時要起床，早上7、8時就收工。而公眾假期、大時大節如中秋節、端午節好忙，我們都沒有時間陪妻兒玩，所以做我們這一行，家庭溫暖很少，不是很多人願意入行。

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從事海鮮批發養大5個女

14歲正式入行，今年64歲的華哥從事海鮮批發50年，靠雙手勞動養大5個女兒，見證女兒逐一出嫁，華哥多了5個女婿、7個孫，每天一收工就是弄孫為樂，「我都用緊樂悠咭（60歲或以上個人八達通卡），都考慮緊退休，可以多些跟孫兒去玩。」

華哥大談湊孫樂及養育5個女兒的辛酸史，詳情留意下一集父親節專訪。

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記者︰林綺玲