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【工程展開】公務員學院今動土　林鄭：期望以退休公務員身份交流

政治 18:01 2022/06/09

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公務員學院今日動土。（聶德權Facebook）

觀塘綜合發展項目暨公務員學院今日動土。特首林鄭月娥稱，期望在4、5年後，以退休公務員身分，到學院與後輩交流管治體會和服務社會的心路歷程。

林鄭又提到，香港需要一支愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政為民的管治團隊。她認為，18萬名公務員工作要發揮好，團隊精神至為重要，而公務員要有為民服務的使命感，也要有願景、有承擔，以短、中、長期措施為香港規劃，並且要增強公務員的國家觀念、國安意識，讓他們有足夠志氣和底氣，履行公務員宣誓。

公務員事務局局長聶德權指，加強公務員培訓的工作刻不容緩，而在瞬息萬變的國際大局下，公務員在履行職務時，必須更加自覺維護國家安全，以及配合國家發展策略

公務員學院院長郭蔭庶則提到，在警隊工作32年，加上其個人特質，有信心可為學院提供堅固基礎。被問到警隊出身會否代表日後武官主導，他相信，遴選委員會經過專業及嚴謹的招聘程序，不單考慮背景，認為其質素也是獲聘用的原因。他又指出，培訓公務員國情認識為重中之中，要培訓公務員的心態，以自覺維護國家安全及認同國家。

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責任編輯：陳宛彤

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