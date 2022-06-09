【數碼醫健】卓健醫療「數碼e健站」設於觀塘海濱匯　特設慢性疾病護理團隊

▲ 卓健醫療「數碼e健站」開幕。（卓健醫療提供圖片）

卓健醫療繼早前推動品牌革新及開創旗下首間智慧診所後，今日再宣布旗下「數碼e健站」正式開幕，設於九龍東海濱匯。「數碼e健站」除了遙距診症及送藥服務外，亦特別聚焦於慢性疾病遠程管理，實現「預測、預防、治療」的全面照顧。

▲ （卓健醫療提供圖片）

「數碼e健站」的當值註冊醫生專門提供遙距診症服務，負責後勤的科技支援人員則駐場支援，確保遙距診症流程順暢；而站內亦特設中央藥房安排處方藥物，並與病假證明書及轉介信等一併派送到病人手上。

此外，「數碼e健站」特設慢性疾病護理團隊，是與病人或高風險人士定期管理健康的保健夥伴。用戶可透過卓健醫療手機應用程式的個人化健康紀錄，查閱身體檢查紀錄，透過與世衛基準及用戶過往數據比較，分析出各種包括身體質量指數(BMI)和三高的健康指數，及評估罹患心血管疾病的風險。

另外，再配合睡眠健康指環、藍牙體重分析儀和智能藍牙血壓計等評估工具，定期監測並得出的個人健康紀錄，加深了解健康狀況及趨勢。慢性疾病護理團隊會針對高風險病人，主動聯絡提供健康建議、跟進用藥或遙距覆診，讓用戶可以更方便地持續管理慢性疾病及健康風險。

卓健醫療總經理朱怡菁表示，「數碼e健站」重新演繹遙距醫療護理方案，在這個據點可更集中管理旗下的數碼醫健服務。從基本診症至健康風險管理、以至病後護理服務，每一步均由病人的角度出發，協助其自主管理健康。

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記者：郭詩詩