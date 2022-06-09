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【快速測試】2區污水樣本呈陽性當局派13.4萬快測包　涉東區富景花園、九龍城冠德苑等

社會 18:02 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

2區污水樣本呈陽性當局派13.4萬快測包，涉東區富景花園、九龍城冠德苑等。（資料圖片）

因應東區及九龍城區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（9日）表示，東區民政事務處和九龍城民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約134,000套快速測試套裝。

  • 東區：富景花園、藍灣半島、富怡花園及佳翠苑
  • 九龍城區：冠德苑、One Homantin及冠暉苑

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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