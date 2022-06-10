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【乘客禮儀】乘客趕巴士不惜以身擋車　車長勸告危險：請勿嘗試阻撓開出

親子 10:07 2022/06/10

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乘客為求追巴士，不惜以身擋車，認真危險。

早上上班繁忙時間，不少人都試過追巴士。有巴士司機在屯門碼頭區巴士總站遇到一大群乘客「追車尾」，期間更有人不惜以身擋車，阻止巴士開出，該車長對此既震驚又無奈。巴士司機表示，「其實呢種行為其實係好自私同非常危險既事，因為萬一真係唔小心撞到人既話，成個碼頭區既交通就比你一個人買起」。他呼籲乘客如果趕時間，應預早時間等車，並解釋繁忙時間通常5分鐘就會有新一班車，所以無需追車要求開門，否則只會令阻礙自己和其他人。

有巴士車長在Facebook專頁「屯碼牛牛」分享驚險經歷。他指，屯門碼頭區大部分街坊都「好有人情味，亦好體諒車長嘅辛勞」。不過他指，可能區內人口太多，當地總共13個屋苑有近7萬人，故巴士班次在屯門也屬最密集，某些長途路線，甚至達到3分鐘一班車。

惟他分享遇到一件令人震驚的事，「早上繁忙時間有好多客人係總站內嘗試追車尾，甚至不惜一切以身擋車，企圖阻撓巴士出車。呢種行為其實係好自私同非常危險。因為萬一真係唔小心撞到人嘅話，成個碼頭區嘅交通就比你一個人買起。巴士塞住總站無法出車。」

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他勸諭，乘客可以預早時間等車，「若果見到巴士前門已關門準備打燈離開時，請大家請勿阻礙巴士離開，因為我相信係繁忙時間5分鐘內點都會一架出」。他又指出，假如司機真的因為好心，開門讓追車乘客上車，「之後就會成炸人衝過嚟上巴士」，到時下一班車，會因為上一班車仍在上客而延誤開出。而前一班車，也會因為乘客太多，導致中途站乘客「逼到沙甸魚咁」。

該車長溫馨提示，好心的車長會早10秒打燈，示意架巴士準備開出，「如果趕到就趕，如果車長真係要關門離開，請勿嘗試阻撓開出。我相信車長已經盡哂人事遲左10-20秒開出，再唔開出就影響到準時上車嘅人，多謝合作」。

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責任編輯：王明芳

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