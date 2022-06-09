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【黃Viu韓劇】秦基周大讚拍檔隨和 　朴海鎮自爆掛住香港：想在港街頭漫步一番

娛樂 18:44 2022/06/09

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朴海鎮跟秦基周越洋受訪。

由韓國型男朴海鎮攜手童顏美女秦基周主演的Viu Original原創劇《現在開始是Showtime!》現正熱播中，早前兩人接受「」越洋專訪，朴海鎮不禁高呼掛念香港。

最新影片推介：林凱恩專訪

朴海鎮飾演魔術師「車次雄」，雖然完美但性格刻薄，常常錯漏百出衍生笑料，但朴海鎮笑言現實中的自己不似車次雄般「扮cool」，反而與角色一樣最愛發牢騷，更被姐姐笑指是跟「奶奶」無分別。

至於秦基周飾演的熱血女警「高瑟海」，經常奮不顧身地幫助人，她直言這樣的性格跟自己完全不相似：「因為我只會顧及自己的事，唯一相似之處就是好隨和。」

 

朴海鎮大讚秦基周演繹的「高瑟海」與自己心目中的形象完全脗合。（黃Viu提供）

秦基周又指拍攝時最困難的地方竟是「忍笑」：「其實我是好忍得笑，但拍完這套劇後發覺原來是錯的，因為實在太多笑料！」朴海鎮則透露被魔術考起：「我真的很欽佩他們（魔術師），因為每一種魔術都是他們不斷練習和努力的成果。」

說到接演這奇幻題材，秦基周早年受訪表示不會接靈異劇，今次編劇反覆跟她強調，劇中的鬼一點也不可怕，令她安心投入拍攝。

至於在劇中能使喚鬼魂的朴海鎮，問到現實中如果撞鬼可會害怕？朴海鎮坦言如果遇上，相信初時會驚，但當漸漸成爲日常生活的一部分後，便會跟車次雄一樣，和他們對話幫助他們。他笑言寧可擁有預知未來的超能力，既會第一時間買六合彩，又可避開即將到來的不幸。

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提到合作感受，朴海鎮秦基周即互笠高帽，朴海鎮大讚對方的演繹的「高瑟海」與自己心目中的形象完全脗合，「大家越黎越有默契，拍攝過程順利。」

而秦基周則透露首次合作感到緊張，「因為完全不了解朴海鎮，但見面後發覺他很隨和，令我放鬆了很多。」最後，朴海鎮透露了十分想念香港，「掛住香港美食，還有美麗的風景，好想在港街頭漫步一番。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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