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【套丁上訴】涉套丁案年邁發展商離世　餘下11人繼續上訴聆訊　

社會 18:34 2022/06/09

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早前獲准保釋的發展商李欽培(左)因已離世，其上訴申請終止。資料圖片

年屆8旬丁屋發展商李欽培涉向11名沙田原居民「套丁」，李連同11名原居民早年於區域法院經審訊後，被裁定串謀詐騙罪成及判囚，12人早前獲准保釋等候上訴。上訴聆訊已排期於11月1日進行，預計需時8天。雙方今（9日）向上訴庭就部份上訴理據等作爭議。法官於庭上透露李欽培已離世，並終止其上訴申請，餘下11人則繼續上訴申請。

 

12名上訴人於2015年在區域法院經審訊後被裁定罪成及判囚，其中發展商李欽培(約87歲)早前被判囚3年，而另外11名原居民則分別被判囚2年半至2年10個月，李於2017年3月向高院申請保釋候上訴獲批。及後由於需等候有關丁權合憲性的司法覆核結果，因此上訴聆訊一直押後，加上疫情關係，上訴聆訊一再延遲。

 

根據早前指示聆訊，上訴一方及律政司分別將傳召專家證人作供，現時律政司一方的專家證人為林棟貽，上訴一方的專家證人為Christopher Robinson。上訴一方今申請修訂，擬由專家證人就事實方面作供，律政司則反對申請，指專家證人不能說出上訴人之想法，質疑是否對法庭有幫助。

 

上訴庭聽取雙方陳詞後，暫未作出決定，但接納將兩名專家證人之證供以誓章形式先存檔，經考慮後才決定是否批准有關申請。雙方爭議押後至明(10日)續

 

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記者：林育慧

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