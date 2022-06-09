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【童樂居案】首有女職員認罪候判　涉向2歲男童扯頭髮及推頭撞牆

社會 19:50 2022/06/09

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童樂居虐兒案，首次有女職員認罪，押後至6月22日判刑。資料圖片

童樂居早前發生虐童事件，至今共27名女職員被控對所看管兒童或少年人襲擊罪，其中17人將轉介至區域法院處理，其餘10人今（9日）於九城龍裁判法院答辯，其中1名46歲女職員認罪，為事件中首名被定罪的被告。根據案情指，被告曾雙手拉扯2歲男童頭髮，又突然將其頭部將B的頭撞到牆上，撞至反彈。裁判官押後6月22日判刑，先索取背景及社會服務令報告，被告准保釋候判。另外9人則暫毋須答辯，分別押後至7月及8月再訊。

被告香詠姍（46歲，幼兒工作員），今承認1項對所看管兒童或少年人襲擊罪。案情指，香港保護兒童會於2021年12月17日，接獲附近居民以電郵舉報，指在童樂居的戶外康樂設施中，有職員對兒童施虐。童樂居於5天後報警，警方翻查閉路電視片段後，發現407宗虐兒事件，並揭發被告曾向2歲的男童B施虐。

被告則自1996年8月14日起於童樂居工作，童樂居負責照顧由社署轉介的初生至3歲幼兒兒童，當中包括2歲男童B。根據閉路電視片段，2021年11月30日晚上7時45分，男童B與另外16名兒童在童樂居2樓活動室玩耍。被告要求他們到電視機前坐下，其間B用雙手握着另1名兒童的臉部。被告遂在兩人面前坐下，用手抓着B的頭髮，及拉扯B的頭部，令B哭泣。B以雙手掩頭保護自己，惟險些向後倒下。被告其後拉B的雙腳到自己身旁，B曾轉身離開，但反遭被告拉住手臂。

同年12月17日下午5時15分，B和另外7名兒童坐在2樓睡房洗手間內，當時被告正坐於B旁邊摺疊衣服，其間被告先將1條褲扔向1名兒童，再突然將B的頭撞到牆上，並撞至反彈，B隨後痛得雙手掩頭。

本案其餘9名今日應訊的被告包括李慧雯（24歲）、謝綉蔚（25歲）、張惠燕（29歲）、李佩貞（32歲）、林美寶（56歲）、陳靄盈（23歲）、周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）及劉露琪（24歲）。除林美寶的案件押後至7月8日再訊外，其餘8人的案件均押後至8月4日再訊，9人續准保釋。

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記者：梁錦麟

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