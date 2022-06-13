【食安新焦點】高鈉飲食可致高血壓及中風等　食安中心倡市民保持均衡及多元化飲食

▲ 高鈉飲食可致高血壓及中風等，食安中心倡市民保持均衡及多元化飲食。

很多人都知道，食鹽是一種名為氯化鈉的化合物，每1克食鹽就含0.4克（即400毫克）鈉。世界衞生組織（世衞）建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克食鹽），以減低患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。在香港，衞生署的《2014–2015年度人口健康調查報告書》指出，本港成年人每日的鹽攝取量為8.8克（約3520毫克鈉），每日鹽攝取量超出世衞建議的人口比例有86.3%。

為配合世衞的《二零一三至二零二零年全球防控非傳染病行動計劃》及本港衞生署《邁向2025-香港非傳染病防控策略及行動計劃》的目標，即是在2025年或之前人均鹽攝取量減少30%，食物安全中心（食安中心）在2019年9月就預先包裝白方包及麥方包訂立了自願減鈉目標，以期透過改良食品配方減低麵包的鈉含量。

齊齊減少麵包中的鹽

在烘焙麵包時，鹽可控制酵母的生長，並對麵團中的麵筋具有強化作用。進食兩片鈉含量每100克含500毫克鈉的白方包（每片50克），鈉攝取量已達500毫克，佔世衞建議每日攝取限量的25%。食安中心的一項研究顯示，白方包及麥方包分別是本港首兩種最常食用的麵包。食安中心在2018年的另一項研究發現，白方包及麥方包的鈉含量相對較高，個別種類麵包的鈉含量差異頗大。研究結果反映業界仍有空間降低麵包的鈉含量。

政府的麵包減鹽計劃

要減少市民的鹽攝取量，改良食品配方是重要的一環。除了要鼓勵食品生產商透過改良食品配方來減低食品的鈉含量，改良食品配方亦可推動食品環境及消費者行為逐步作出改變。食安中心參考了世衞的建議及海外經驗，並與業界成員商討後，以中心的研究結果為基數，於2019年9月首先訂立了預先包裝白方包及麥方包自願減鈉目標。以每100克的麵包而言，白方包及麥方包的鈉含量目標上限分別為490毫克及470毫克，而白方包及麥方包的平均鈉含量目標均為380毫克。

於2020年，參與減鹽計劃的7間大型連鎖麵包店及零售商已分階段改良食品配方，減少了預先包裝方包的鹽含量。直至2021年，共有9間麵包生產商支持參與計劃，超過90%的產品達到減鈉上限目標，而白方包和麥方包的鈉含量平均值亦逐步下降。

有了這些經驗，食安中心在2020年12月進一步邀請本地小型麵包店參與減鹽計劃，目標是減少非預先包裝方包中的鹽。中心爲麵包店提供培訓和測試服務，並協助他們建立標準操作程序。於2021年，共有16間麵包店支持參與計劃，所有非預先包裝白方包和麥方包產品已達到減鈉平均值及上限目標。

食安中心於2022年舉行業界會議，向業界推廣麵包減鹽計劃，並邀請計劃成員分享經驗，以鼓勵業界改良麵包配方，減少鈉含量。不少麵包生產商表示有興趣參與計劃。

如何減少攝取麵包中的鈉

食安中心建議消費者保持均衡及多元化的飲食，減少食用高鈉食物。消費者可參閱營養標籤來選購預先包裝食品，包括鈉含量較低的白方包及麥方包。另外，業界可透過改良食品配方來降低食品的鈉含量；麵包店及生產商則可按所訂立的自願減鈉目標，減少白方包及麥方包的鈉含量。中心會繼續聯繫業界，鼓勵他們參與麵包減鹽計劃，改良配方以減低方包的鈉含量。有關政府的麵包減鹽計劃，市民可參閱食安中心網頁。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。