【創新科研】應科院與智能晶片中心簽署備忘錄　合作推動智能晶片技術達至世界頂尖水平

▲ 科大副校長（研究及發展）、ACCESS中心主任鄭光廷（左）與應科院行政總裁葉成輝（右）今日（9日）簽署合作備忘錄。（應科院提供圖片）

香港智能芯片科技技術提升及應用，往往要花上5、6年才能完成。由InnoHK創新香港研發平台推動下，香港應用科技研究院（ASTRI）與包括「三大」在內多間大學合作成立的「智能晶片與系統研發中心」（ACCESS），今日（9日）簽署合作備忘錄，共同致力推動智能晶片（AI Chips）的研發和產業化，期望進一步帶動本港智能晶片發展，達至世界尖端水平。

此為InnoHK下，應科院首個正式建立合作夥伴關係的研究中心。應科院表示，將結合兩者的研發專長，共同研發新興智能晶片技術和硬體加速的AI技術，並推動先進技術向產品轉化。

是次為雙方開展首個合作研發項目，聚焦於推動專用智能晶片在智慧物聯網（AI-IoT）領域的應用發展。透過是次合作，應科院可直接利用基礎研究成果，通過中游應用研究，將智能晶片技術與解決方案轉移給業界，有助本港人工智能和創科產業發展，以及提升集成電路技術。

應科院行政總裁葉成輝表示，應科院成立使命之一，是將專業技術和研發轉移到業界，為整個香港科研產業受惠，與InnoHK成立目的初心一致，另外，隨著平台設立以來的首個項目正式開始，將智能晶片技術帶到另一個不同領域。

ACCESS由香港科技大學聯同史丹福大學、香港大學和香港中文大學攜手成立，已獲香港政府的InnoHK提供4.439億港元起始撥款。科大副校長（研究及發展）、ACCESS中心主任鄭光廷說，中心成立1年多已在應用硬體聯合設計、存内計算、智慧傳感器和物聯網（AI-IoT）領域開展多項研究並取得技術突破，此次與應科院建立長期合作關係，可以藉著應科院在AI技術應用研究和智能晶片解決方案方面的技術基礎和業界渠道，更加快速地將這些國際合作研究成果轉化成AI產品，實現從基礎研究到應用落地的高效創科發展模式。」

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責任編輯：馮琪雅