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【食用安全】荃灣龍門一番炒飯蠟樣芽孢桿菌超標11倍　食安中心指示停止出售

社會 19:20 2022/06/09

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荃灣龍門一番炒飯蠟樣芽孢桿菌超標11倍，食安中心指示停止出售。（資料圖片）

食環署食物安全中心今日（9日）公布，一個炒飯樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。

涉事食肆為荃灣青山公路荃灣段388號中國染廠大廈（8咪半）1樓105號舖的「龍門一番 上海·紫砂燉湯」。中心跟進一宗相關事件時，從荃灣一食肆抽取上述炒飯樣本進行檢測。結果顯示該樣本每克含110萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

中心指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

中心已知會涉事商戶不合格化驗結果，並指示其即時停止出售相關食品。中心亦已派員巡查該食肆，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

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責任編輯：李榮忠

食用安全 腹瀉 食品 食安中心 荃灣

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