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【工作犬】海關首度與機場保安合作繁殖工作犬　八只幼犬合稱「DEFEND HK」守護香港

社會 19:40 2022/06/09

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海關與機場保安公司首度合作繁育八只幼犬，合稱「DEFEND HK」。（陳靜儀攝）

海關首次與機場保安公司合作，成功繁育8只拉布拉多犬作為後備警犬，將會在訓練後分派往海關及機場工作，料最快明年初可上崗執勤。

拉布拉多因其性格溫順，嗅覺靈敏，服從性高而被選為首批自行繁育的犬種。狗爸爸Hugo是機場保安公司的搜爆犬，狗媽媽Rosie則是隸屬於海關的緝毒犬 。Rosie於今年2月5日大年初五產下8隻幼犬，5男3女，分別取名為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、Dolby、Hunter及Kilo。

海關搜查犬課高級關員李淑玲回憶起狗BB生産時的情景：「當時都好緊張，但還需要保持冷靜。」Rosie的第二胎Elly由於體形較大，所以需要人幫手助產。「我深呼吸后慢慢拉出狗BB，拉出來的時候不僅穿了羊水，它呼吸也都好微弱。」她立刻用毛巾裹住它的身體摩擦，刺激呼吸，直到它呼吸正常。最後，8只狗寶寶都順利出生。

8只幼犬如今4個月大，它們的英文名首字母組成「DEFEND HK」，寓意為「守護香港」。其中Hunter和Kilo將交由機場，其餘六隻則留在海關訓練。它們從8週大起就已開始接受遊戲及認知訓練，待到9月至1歲時將會正式開展為期3個月的搜查訓練，為今後搜查違禁品等工作提升專業性。

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  • 幼犬進行遊戲訓練。（陳靜儀攝） ​​​​​​

海關自2016年起已先後與懲教署、警方和消防處合作繁育工作犬，如今已有71隊搜查犬，擔任搜查爆炸品、毒品、鈔票、槍彈等任務。

海關搜查犬課監督黃惜忻表示，過去兩年，海關、消防處和機場保安公司合共新增的犬隻中，接近七成為自行繁育。她指，由於之前從海外購入的搜查犬成本高，開支大，且有犬隻體格不符合要求的風險，故今後仍會按需進行自行繁殖。

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實習記者：王小小

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