【工作犬】海關首度與機場保安合作繁殖工作犬　八隻幼犬合稱「DEFEND HK」守護香港

▲ 海關與機場保安公司首度合作繁育八隻幼犬，合稱「DEFEND HK」。（陳靜儀攝）

海關首次與機場保安公司合作，成功繁殖8隻拉布拉多犬作為後備警犬，8犬英文名首字母組成「DEFEND HK」，寓意為「守護香港」；待9個月大時將正式受訓，分別派往海關及機場工作，料最快明年初可正式執勤。

8隻拉布拉多幼犬於今年2月5日大年初五誕下，分別取名為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、Dolby、Hunter及Kilo，首字母組成「DEFEND HK」，寓意為「守護香港」。父母均屬拉布拉多犬，爸爸Hugo是機場保安公司的搜爆犬，媽媽Rosie則是隸屬於海關的緝毒犬 。

海關搜查犬課高級關員李淑玲回憶起狗BB生産時的情景：「當時都好緊張，但還需要保持冷靜。」Rosie的第二胎Elly由於體形較大，所以需要人幫手助產。「我深呼吸后慢慢拉出狗BB，拉出來的時候不僅穿了羊水，呼吸也都好微弱。」她立刻用毛巾裹住其身體摩擦，刺激呼吸，直到其呼吸正常。最後，8隻狗寶寶都順利出生。

海關搜查犬課監督黃惜忻解釋，拉布拉多性格溫順，嗅覺靈敏，服從性高，因而被選為首批與機場保安公司合作的自行繁育犬種。8隻幼犬如今4個月大，8周大時已接受遊戲及認知訓練，待9個月大就分派機場或海關，接受為期3個月的正式訓練，包括搜查違禁品等，其中Hunter和Kilo將交由機場，其餘6隻則留在海關受訓。​​​​​​

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海關自2016年起先後與懲教署、警方和消防處合作繁育工作犬，至今已有71隊搜查犬，負責搜查爆炸品、毒品、鈔票、槍彈等任務。黃惜忻表示，從海外購入的搜查犬成本高，亦有犬隻體格不符合要求的風險，今後仍會按需要自行繁殖，而過去2年新增的搜查犬中，已有近7成屬自行繁育。

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實習記者：王小小