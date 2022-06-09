【非法加油站】消防處搗破12個非法加油站　檢5萬升柴油市值約107萬

▲ 懷疑涉及非法加油活動的油缸車和入油設備。（政府新聞處圖片）

消防處聯同警務處及海關於6月7日至9日搗破12個非法加油站，檢獲約50,000升柴油，市值約107萬，16名疑涉案人士將被檢控。

消防處表示，行動中現8部油缸車、5部貯有柴油的輕型貨車及大批入油工具，有關危險品車輛的牌照已被暫停，已涉案的柴油亦被檢走，會向法庭申請充公。另外，行動截獲12名男子及4名女子懷疑與案件有關，他們年齡介乎31至61歲，涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將被檢控。



消防處呼籲職業司機及市民，切勿光顧非法加油站，指出非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。另外，市民可致電消防處二十四小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。

▲ 懷疑非法加油站的入油設備。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：黃悅晴