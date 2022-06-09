譚仔慈善NFT「Souper Hero」預售超額認購達6倍 陶傑發潮文講「英國生活淒涼」

譚仔國際有限公司將於6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，首輪及第二輪優先預售白名單已爆滿，昨晚（6月8日）預售更錄得超額認購高達6倍。

在預售過程中，更有多名大手買家一口氣買下50個（為項目個人上限）譚仔NFT。由於反應熱烈，譚仔國際加推少量最後預售名額。

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城中一眾名人、人氣演藝人包括七仙羽師傅、歌手Tyson Yoshi、「神奇小子」拳擊運動員曹星如、廖碧兒、岑珈其早前已獲確認得到第一輪優先預售白名單，優先在未公開發售前成為首個慈善NFT系列「Souper Hero」擁有者。

昨晚眾人都即在社交平台帖文率先展示其NFT戰利品，不少網民都給「like」及留言表現羨慕他們擁有NFT「Souper Hero」。

除之前公佈的名人，還有不少名人明星低調地獲預售白名單，亦逐一在社交平台報喜訊，當中包括才子陶傑、前Super Girls成員趙慧珊（Aka）、吳海昕（Sofiee）、余逸思（Yoshi）、黃溢濠、盧鎮業、商台DJ阿檸（薛晉寧）等。



身在英國的陶傑亦入手預購到譚仔NFT，並於社交平台撰寫「潮文」賀自己獲購。

文中一開始就以「英國生活淒涼」為引言，開玩笑指身在異地，不能吃到灣仔旺角的街頭美食。他更以文化角度分析港式美食的獨特文化，是香港人一手一腳設計及執行，所以幾十年不變。