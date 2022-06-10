【捐血救人】70歲捐血王捐足半世紀　有港爸與子「父子檔」傳承捐血習慣

▲ 70歲捐血王捐足半世紀，有港爸與子「父子檔」捐血傳承習慣。（陳國峰攝）

紅十字會輸血服務中心成立70年，與中心同齡的「捐血王」關伯伯，靠恆常運動、多食豬肝，堅持捐血半世紀，盼可持續捐血至75歲；另有5旬漢年輕時赴日留學，認識成分捐血，返港至今已捐逾700次成分血，成紀錄保持者，現更與兒子「父子檔」捐血，傳承捐血習慣。

輸血服務中心直言，受第五波疫情影響，捐血量銳減，曾有一周每日捐血量僅200包，只及目標三分一，幸當時入院病人用血量少，加上多作宣傳教育，現時每日捐血量已回升至500多包。

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年過5旬的李兆楠是「成分捐血」（選擇捐血漿、血小板或兩者同捐，其他血液成分如紅血球等則輸回捐贈者）紀錄保持者，自18歲起捐血後，至今已逾30年。他早於赴日留學前已有捐血習慣，到日本仍堅持定期捐血，卻於當地首次接觸成分血，便開始改捐成分血，回港後知悉本港亦有相關服務，就開展30多年的捐血習慣，至今已捐出逾700份成分血，形容捐血已成生活習慣。

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李兆楠的兒子更與他「拍住上」成為一對捐血父子檔，23歲李柏軒7年前開始捐血，「細個成日跟爸爸去捐血，到我16歲生日合資格就即刻去。」李柏軒形容當時「又驚又期待」，自己害怕打針，但捐血時成功克服，現時更可「望住枝針插入嚟」。

70歲關錫堯早於1972年捐血，至今已捐191份全血。關伯伯捐足半世紀，除因勤常運動外，飲食亦是重點，關伯伯教路，捐血前幾天喝更多水及食豬肝補鐵，同時亦要有充足睡眠。他期望可持續捐血至年齡上限75歲，更建議調高年齡上限，令他可長捐長有；更形容個人力量不足夠，籲更多人可成恆常捐血者。

輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣形容，疫情初期捐血量曾跌2、3成，多作推廣後1個月已復常，惟第五波疫情影響最嚴峻，曾有一周每日捐血量不足200包，僅及每日目標650包三分一；猶幸當時醫院需處理大量新冠病人，輸血需求較少，服務未受太大影響，而現時捐血量亦回升至每日500多包。

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記者：李榮忠