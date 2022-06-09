【強制檢測】36處納強制檢測　何文田翠河餐廳、太古城中心春水堂上榜

▲ 36處納強制檢測，何文田翠河餐廳、太古城中心春水堂上榜。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（9日）公布將39處納入強制檢測公告，當中包括4間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月10日或11日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於6月3日至9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔南華莆 168 號好時華 廷 18 座

柴灣萃文道 9-23 號滿華樓 A 座

九龍城美東邨美德樓

新蒲崗康強街 32-34 號康 強洋樓 A 座

紅磡海逸豪園 15A 座

灣仔鳳凰閣 3 座

薄扶林 63 Pokfulam 1 座 (Amber House)

鰂魚涌康怡花園 N2 座

西營盤德輔道西 321 號瑧璈

銅鑼灣東角道26號怡安大 廈

灣仔皇后大道東 146-152 號明仁大樓

香港仔田灣邨田麗樓

牛頭角牛頭角上邨常榮樓

藍田平田邨平善樓

旺角上海街 711 號 / 荔 枝角道 57-61 號榮光大廈

油麻地德成街 1-5 號康源 閣(A 座及 B 座)

深水埗榮昌邨榮傑樓

又一村玉蘭路 9 號玉寶閣

油塘高翔苑高麟閣

何文田仁禮花園 C 座

長沙灣蘇屋邨荷花樓

荃灣愉景新城 10 座

沙田河畔花園 D 座

黃大仙黃大仙上邨倡善樓：6月6日至6月9日(曾身處超過兩小時)

何文田冠德苑冠昌閣：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍 3 座：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

沙田樂楓徑 3 號嘉美花園

將軍澳和明苑和暉閣：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

灣仔謝斐道 168 號東基大廈：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

屯門恒順園 4 座

灣仔駱克道285-295A號高華大廈：6月5日至6月9日(曾身處超過兩小時)

將軍澳維景灣畔 12 座：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

食肆(指明期間及時段)：

大頭蝦南風海鮮酒家 東涌黃泥屋 2 號地下 (6月4日 19:30 ~ 22:30)

翠河餐廳 何文田何文田廣場 3 樓 302 號鋪 (5月31日 09:15 ~ 10:15)

春水堂 鰂魚涌太古城中心 1 樓 102 號鋪 (6月4日 12:30 ~ 13:30)

龍悅 沙田山尾街 18-24 號沙田 商業中心商場 2 樓 (6月3日 10:00 ~ 13:00)

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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責任編輯：李榮忠