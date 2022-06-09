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【強制檢測】36處納強制檢測　何文田翠河餐廳、太古城中心春水堂上榜

社會 22:11 2022/06/09

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36處納強制檢測，何文田翠河餐廳、太古城中心春水堂上榜。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（9日）公布將39處納入強制檢測公告，當中包括4間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月10日或11日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】

曾於6月3日至9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔南華莆 168 號好時華 廷 18 座
  • 柴灣萃文道 9-23 號滿華樓 A 座
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 新蒲崗康強街 32-34 號康 強洋樓 A 座
  • 紅磡海逸豪園 15A 座
  • 灣仔鳳凰閣 3 座
  • 薄扶林 63 Pokfulam 1 座 (Amber House)
  • 鰂魚涌康怡花園 N2 座
  • 西營盤德輔道西 321 號瑧璈
  • 銅鑼灣東角道26號怡安大 廈
  • 灣仔皇后大道東 146-152 號明仁大樓
  • 香港仔田灣邨田麗樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常榮樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 旺角上海街 711 號 / 荔 枝角道 57-61 號榮光大廈
  • 油麻地德成街 1-5 號康源 閣(A 座及 B 座)
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 又一村玉蘭路 9 號玉寶閣
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 何文田仁禮花園 C 座
  • 長沙灣蘇屋邨荷花樓
  • 荃灣愉景新城 10 座
  • 沙田河畔花園 D 座
  • 黃大仙黃大仙上邨倡善樓：6月6日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 何文田冠德苑冠昌閣：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍 3 座：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 沙田樂楓徑 3 號嘉美花園
  •  將軍澳和明苑和暉閣：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 灣仔謝斐道 168 號東基大廈：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 屯門恒順園 4 座
  • 灣仔駱克道285-295A號高華大廈：6月5日至6月9日(曾身處超過兩小時)
  • 將軍澳維景灣畔 12 座：6月4日至6月9日(曾身處超過兩小時)

食肆(指明期間及時段)：

  • 大頭蝦南風海鮮酒家 東涌黃泥屋 2 號地下 (6月4日 19:30 ~ 22:30)
  • 翠河餐廳 何文田何文田廣場 3 樓 302 號鋪 (5月31日 09:15 ~ 10:15)
  • 春水堂 鰂魚涌太古城中心 1 樓 102 號鋪 (6月4日 12:30 ~ 13:30)
  • 龍悅 沙田山尾街 18-24 號沙田 商業中心商場 2 樓 (6月3日 10:00 ~ 13:00)

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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責任編輯：李榮忠

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