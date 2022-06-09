【幼兒教育】小西灣擬建幼稚園教育中心供全港學校共享　為到訪師生安排升國旗儀式及唱國歌

▲ 幼稚園教育中心擬選址小西灣。（教育局文件設計圖）

教育局計劃於小西灣興建全港首間專為幼稚園而設的幼稚園教育中心，供全港幼稚園共同享用，以提供有利兒童進行遊戲和自由探索活動的學習環境，亦為幼稚園教師培訓及家長教育活動提供場地。擬建中心佔地約1,850平方米，工程費用約需4.66億元，預計落成後每日可容納約300名學生，設施及活動將圍繞4大主題，「健康與生活」主題重點包括推廣國民教育，將為到訪師生安排參與升掛國旗儀式及唱國歌，並設「中華文化多用途區及藝術區」主題學習區等。

教育局今日（9日）向立法會提交文件，指香港幼稚園面積一般較小，可供進行遊戲學習及體驗性活動的空間及設施有限，亦缺乏戶外活動的空間，政府由2017/18學年起推行幼稚園教育計劃，其中一項中／長期措施是設立幼稚園教育中心，讓全港幼稚園共同享用教育中心的空間及設施，為幼稚園學生提供適當的活動空間及設施，以補足個別幼稚園因空間不足而未能或較難於幼稚園進行的遊戲和自由探索學習活動，促進學生從遊戲中學習，幫助他們健康和均衡地發展。

教育局提及，現時教育局與漁農自然護理署合作，善用在獅子會自然教育中心和香港濕地公園資源，發展幼稚園教育資源中心，為更全面照顧兒童在幼稚園階段發展和學習需要，建議興建一間專為幼稚園而設，並能提供優良學習環境的幼稚園教育中心，提供足夠空間和設施，讓幼稚園帶領學生進行一些難以在幼稚園校舍內進行的遊戲和自由探索學習活動，局方亦曾參考南韓及日本等地幼兒教育中心經驗，不但能提供安全的探索環境，亦能為幼稚園學生提供各種活動為本的學習體驗。

局方文件顯示，中心擬選址小西灣富怡道，毗鄰福建中學（小西灣）及培僑小學，戶外學習空間設有旗桿、綠化區及自由活動區；室內學習空間則有科學與大自然區、藝術區、健康與生活區、遊戲與探索區、自由遊樂區、探究區及體能活動區；其他設施包括多用途場地、幼稚園教育資訊分享區、1間會議／面談室、1個禮堂、1間培訓／講座室、2間育嬰室，以及暢通易達／消防升降機、供傷殘人士使用的設施及洗手間等其他附屬設施。

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記者：馮琪雅