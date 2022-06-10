【香港故宮】館長吳志華：與台北故宮有合作空間　需處理法律及政治環境問題

▲ 香港故宮館長吳志華認為，香港故宮與台北故宮有合作空間。（林宇翔攝）

香港故宮下月初揭幕，館長吳志華稱還有600件文物未抵港，涉及運輸、開箱、入展櫃等工作，但館方有信心開幕前悉數完成，營運「值回票價」的香港故宮。

吳志華稱，香港故宮日後跟台北故宮或有合作空間，包括展品外借，但法律、政治環境等技術問題仍有待處理。

位於西九文化區的香港故宮文化博物館（香港故宮），7月2日開幕，館長吳志華稱目前還有3方面正在趕工，包括展品安裝、場館執修及營運安排，「最重要是展品安裝，現時約有600件故宮文物未送抵，送來後要開箱、展品檢查、入櫃，部分展品需要造支架固定，這些都是時間。」

所剩時間不多，吳志華卻忙得享受。他坦言比起過去康文署副署長的工作，更喜歡擔任故宮館長，「過去管得太多，圖書館、表演藝術、博物館都要上手，想深入做好單一工作不容易，因為你已是管理層……我覺得而家享受多少少，雖然開館忙啲。」

他以挑選展品為例，他能親身與策展團隊合作，逐一翻閱2,000多本故宮文物藏書，最終選定文物名單，赴京與故宮院專家洽談。他透露，當時故宮院亦非照單全收，有3大原因拒絕借出展品，包括部分展品狀態差、展品已有展出計劃，和有更好展品代替，「例如其中一件汝窯，它有條裂痕，大家擔心運輸過程中會更進一步損傷，最終還是與港人無緣。」

故宮最終借出914件文物到港，其中吳志華最心儀的是一件北宋定窯「白釉孩兒枕」。他指此枕全球只有兩件，其中一件存放於台北故宮，「它的製作和質感很優美，形象可愛，是一個小朋友伏下的模樣。加上有乾隆題詩，令它的歷史內容很豐富，這件展品本身亦是台灣故宮鎮館之寶之一。」

他透露，由於自己太喜歡孩兒枕，這件展品抵港開箱時，自己親身到場觀摩，「這件文物我亦只是從相中看過，實物看還是首次，希望市民日後可以一起欣賞。」

雖然開館在即令人興奮，但未來工作仍繁重，工作之一須尋求合作夥伴。他表示，香港故宮與台北故宮有合作空間，事實上北京故宮和台北故宮過去亦不乏合作，甚至曾有北京故宮藏品在台灣展出，但要處理法律問題，亦不排除有政治環境問題要處理。

吳志華又指，香港故宮開支大，他每年需尋找約8,000萬元贊助，才能確保香港故宮的展覽質素。他又指香港故宮未來會與歐洲合作辦皇室展覽，保險費同樣昂貴，「幸好最終有贊助，我估計屆時每張門票成本要200元，現在只收120元，其實市民有賺。」

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記者：陳梓蔚