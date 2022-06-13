【校長專訪】大學畢業第一份工至今逾30載　喇沙書院校長回顧教學生涯︰陪伴學生成長

▲ 唐煥星校長加入喇沙書院已30多年。

創校90周年的喇沙書院歷任校長14位，現任唐煥星校長加入喇沙30多年，這是他大學畢業後的第一份工，一做便是數十年光景。唐校長以能夠陪伴學生成長為樂，打算做到退休，第一份工也將成最後一份工，為他的教學生涯劃上完美句號。

喇沙書院校長唐煥星早年於香港大學修讀中國歷史及歷史，1984年以一級榮譽畢業，同年加入喇沙書院，先後擔任中文科科主任及副校長，2016年9月升任為校長。他坦言，「自己鍾意教書，讀書時已打算將來的職業做老師」，加上學生時代遇過好老師，令他有感教學工作富意義，大學畢業後順理成章投身教育界。

▲ 喇沙書院校長唐煥星以能夠陪伴學生成長為樂。（陳國峰攝）

以身教言教作育英才

唐校長從小愛閱讀，他憶述小時候喜歡看有關歷史人物的故事書，「五、六年級已開始看，《隋唐演義》、《楊家將》……看了很多」，為他日後修讀及任教中國歷史及歷史埋下種子。唐校長對校史瞭如指掌，跟他聊起學校猶如上一堂歷史課。能留得住唐校長逾30載，喇沙自然有其吸引力︰

同事好好，學生好好，教學理念亦對，我作為老師略盡棉力去幫助學生，所以一直在這裡教書。

在喇沙校園走過30多年來，令這位教育工作者最留戀的，莫過於一個又一個熟悉而充滿回憶的課室。

課室是老師和學生最常接觸的地方，作為中文老師特別強調身教和言教，我很多時候跟舊生說︰『我是你的班主任』。

過去在班主任課上，唐校長與學生曾有過很多深情對話，當中包括品德教育，師生述說著自己的經歷，還有對價值觀的看法。他有感這部分別具意義，「課堂內容可能三幾年就忘記了，但關乎品德培養深刻得多」。

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昔日學生今日做同事

當年唐校長訓練學生應付中文科口試，早前他遇到一位舊生，對方跟他分享，「阿Sir教我如何拆題目，我現在還記得，很有用」。這位舊生現已大學畢業投身社會，唐校長當年所教，他亦終身受用。

至今唐校長與三十多年前的舊生仍有聯繫，包括他首年當老師任教的一位學生，現在已50多歲，也是為人師表。他笑稱，「我們日日都見面，因為他已成為同事」，這位舊生早年回到母校教師弟。在疫情前，唐校長不時與舊生聚餐，師生每逢一些周年紀念都會聚首一堂，每每在學界運動會上也能遇上校友，彼此噓寒問暖，重提昔日美事。

▲ 在校數十年的唐校長與學生打成一片。（文子健攝）

唐校長教女理念跟教學生一樣，重視全人教育，事實上女兒亦達到全人發展。他表示：

她們有自己的職業，職業以外有自己的興趣，行山、打波、聽歌也好。同學長大後全人發展很重要，現在講求『work-life balance』，不可能只有工作或生活。

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在喇沙工作至退休

回顧數十年的教學生涯，唐校長形容「開心而有滿足感，能夠陪伴學生成長，這很重要的」。他明言︰

我會做到退休，自己喜歡的工作能做到退休，我覺得是完美的。

他期待退休後的生活，笑說「9月1日不用再8點返工」、「我最大的願望是9月可以去旅行，不用俾貴機票」。早起的生活持續了30多年，唐校長平日早上7時多便回到學校，他認為不同的階段有不同的生活，希望退休後享受人生，也能繼續回饋學校及社會。

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記者︰駱秀玲