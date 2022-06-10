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【封區強檢】將軍澳裕明苑裕昌閣及觀塘藍田邨藍暉樓　各發現2宗陽性個案【不斷更新】

社會 09:15 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:52】將軍澳裕明苑裕昌閣

將軍澳裕明苑裕昌閣有1487名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:40】觀塘藍田邨藍暉樓

觀塘藍田邨藍暉樓有約1670人接受了檢測，當中共發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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裕明苑 衞生防護中心 衞生署 觀塘 藍田 將軍澳

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