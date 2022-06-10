【封區強檢】香港仔鴻福苑鴻澤閣圍封強檢　裕明苑裕昌閣及藍田邨藍暉樓各揭2宗陽性個案【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:05】香港仔鴻福苑鴻澤閣圍封強檢

政府自今日（10日）下午6時起，限制香港仔鴻福苑鴻澤閣為指明「受限區域」，受檢人士須於今晚11時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）約上午10時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府發言人表示，經審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【08:52】將軍澳裕明苑裕昌閣發現2宗陽性個案

將軍澳裕明苑裕昌閣有1487名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:40】觀塘藍田邨藍暉樓揭2宗陽性個案

觀塘藍田邨藍暉樓有約1670人接受了檢測，當中共發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組