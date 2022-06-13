【實測！】$20有找性價比高沐浴露　潔淨保濕一支OK

夏天外出一陣子已滿身臭汗「黐𣲷𣲷」，沖涼的頻率相對提高。但過度清潔皮膚又有機會造成乾燥痕癢，所以就要選一款集潔淨和保濕於一身的沐浴露。這次為大家實測一款近期大熱、聲稱保濕度高的平價沐浴露，到底這款$20有找的沐浴露是否性價比高？即看以下測試結果！



測試使用前後的保濕度



皮膚是人體的天然屏障，亦是與外界接觸的第一道防綫，為我們對抗病菌和污染物入侵，所以要好好維持皮膚健康。這次實測會利用水油測試儀進行測試，比較用沐浴露潔膚前後的肌膚水分指數和狀況。

▲ 沐浴露質地柔潤，泡沫幼滑豐富，用後皮膚舒適不繃緊。

測試方法︰先以水油測試儀測試未使用沐浴露前手背的水分指數，然後用沐浴露清潔雙手，擦乾後靜待10分鐘，模擬沐浴後的皮膚狀況，再次以水油測試儀測試手背的水分指數。

▲ 使用前後皮膚水分指數相差24%，就算等待1小時後皮膚依然水潤，維持34%的水平。

結果水分指數提升24%



測試結果，使用前手背皮膚水分偏低，只有20%，相對油分有31%，肌膚狀況欠佳；使用沐浴露潔膚後，即使已靜待10分鐘，皮膚水分也提升24%，達44%水平，油分亦下降至25%，肌膚狀況即時回復較佳的狀態。



試用同事A表示，沐浴露質地柔潤，泡沫幼滑豐富，用後皮膚柔軟不繃緊，保濕度理想，舒適不乾燥。

▲ 沐浴露分別有3個系列共9款產品，包括攻瑰、櫻花、薰衣草、橄欖、西柚、蘆薈、米奶、山羊奶和杏仁奶。

溫和潔膚保濕高 共9款滋潤選擇



這款性價比高的平價沐浴露其實是萬寧自家品牌出品，其沐浴露分別有3個系列共9款產品，包括攻瑰、櫻花、薰衣草、橄欖、西柚、蘆薈、米奶、山羊奶和杏仁奶，富含Hydra Active保濕滋潤配方，幫助滋潤和呵護肌膚，在清潔的同時紓緩皮膚，而且沐浴時不會帶走皮膚的天然油脂，溫和去除污垢，有助皮膚免受乾燥和刺激。加上經皮膚專科醫生測試及驗證，絕對可以放心使用。

▲ 洗手液系列有3款香味選擇，包括橄欖、櫻花和薰衣草。

萬寧自家品牌另有洗手液系列和頭髮洗護系列供大家選擇，同樣溫和潔淨，加上所以產品的定價都非常實惠，適合大家日常使用。



了解更多: https://bit.ly/3m3jzYO



（特約）