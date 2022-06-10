【天氣不穩】明日間中有狂風雷暴雨勢有時頗大　下周二起一連4日多雲有驟雨

▲ 一道低壓槽會在今明兩日於廣東沿岸徘徊，本港間中有大驟雨及狂風雷暴。(林宇翔攝)

天文台今日（10日）表示，本港繼續受低壓槽影響，不時有雨區發展，預測今日間中有驟雨及狂風雷暴。一道廣闊雲帶覆蓋沿岸，天色較昏暗。展望低壓槽仍為周末帶來不穩定天氣，下至初低壓槽向北移入內陸，屆時本港雨量會減少。

天文台預測今日本港地區大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。展望明日間中有狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。星期日及星期一短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。周日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。下周二至下周五大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

▲ 6月10日09:00 過去一小時雨量。

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責任編輯：余思嵐