【好人好事】暴雨如倒水等車未帶雨傘　暖心女生主動為街坊撐傘

▲ 滂沱大雨之下，人間有愛。

本港進入雨季，如果忘記帶雨傘外出，又不巧碰上暴雨，你會怎麼辦？有網民則在社交平台分享經歷，指日前在秀茂坪邨等候家人交收物件時，遇上滂沱大雨，而一旁一名素未謀面的女生，則主動提出用自己的雨傘，讓事主一同擋雨過馬路。事主憶述此事時非常感動，表示「多謝妳年青人」。

有女網民近日於facebook群組「秀茂坪吹水區 (We connect in Sau Mau Ping)」發文，指指日前在秀茂坪秀康樓旁邊的停車場路口等候家人駕車到場交收物品。惟當時天降暴雨，，「好似倒水咁落雨」。

事主由於只是在等人，並未帶雨傘。正當她在在停車場路口暫避時，一名身穿黑衣、身型瘦削的年輕女生經過並留意到她。女生主動上前詢問事主，是否要過馬路到對面公園，並提出「可以遮你過去」。

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事主則婉拒對方好意，解釋自己正在等候家人。雖然如此，該女生未有離開，反而繼續站在旁邊，開傘為樓主擋雨，直至其家人座駕抵達，交收物品後，女生才離開，「車開走了，我回身多謝她」。事主在帖文中大讚年輕女生的好心幫忙，感慨道：「香港嘅氣氛雖然好差，但原來仲有唔差嘅人存在，多謝妳年青人。」

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不少網民看過帖文後都深受感動，大讚為街坊撐傘的女生有愛，盡顯鄰里互助精神，「遇到呢啲好人好事真係好呀」、「善良的後生女」、「仍有很多值得欣賞的年輕人」。

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責任編輯：王明芳