【尋人記II】93歲胡婆婆思想前衛領結紮潮　與丈夫相愛70載：不枉此生

《尋人記II》昨晚（9日）播出第7集，找來節目開播以來年紀最大的受訪者胡月華，現年93歲的她經歷過日治時期，當年能夠接受教育、自由戀愛，與丈夫相愛70載，能操流利英語、帶領起「絕育風潮」的她，絕對是位「非典型婆婆」。

最新播出一集的《尋人記II》，找來1990年亮相《星期一檔案》的胡月華，在日軍攻打香港的時候，胡婆婆與陶秀中學的同學失散，當年在節目中重逢，憶述讀書時期的頑皮事。

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在1990年的《星期一檔案》，胡婆婆與重聚的舊同學已經60多歲，《尋人記II》透過當年節目，得知其中一位舊同學羅寶芳家人經營羅三記醬園，希望籍此尋回這班「陶秀姑娘」，可惜羅家已經舉家移民。

後來再從2009年的報章報道，見到20對獲嘉許的恩愛夫妻，昔日在訪問中說話多多的胡月華與其丈夫周志勇名列當中，《尋人記II》製作組透過活動大會而聯絡上現年已經93歲的胡月華婆婆。

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重新接線

當年挑皮的胡月華，變成胡婆婆後依然鬼馬：「估唔到我仲捱到30年！我依然係我。」兩年前雙眼開始退化、剩下一成視力的她，現時主力靠聽覺協助生活，丈夫於2018年去世，3名子女已移居外地，剩下一位兒子Paul留港照顧她的起居生活。

胡婆婆重溫當年的受訪影片，提到當中至少兩名舊同學，包括羅三記醬園的羅寶芳已經過身，她直言：「同學都死晒咁滯。（有無唔開心？）無，人生就係咁。」方東昇金句登場：「人生就係咁，逃得過戰亂，敵唔過歲月。」

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獲荷里活巨星表揚

1941年日軍侵華，胡婆婆讀到中二被逼停學，其父在中電宿舍工作，好學的她不時向宿舍的外國人請教英文，後來胡父轉到半島酒店打工。

當時22歲的胡月華前往探班時，被酒店管家聽到她懂得英文，於是開始找她當兼職保母，幫外籍遊客照顧孩子。

照顧過不少大人物的胡婆婆，試過要求「雙工」、時薪高達300元，細心的她更獲大量客人寫信表揚，包括已故荷里活明星史提夫麥昆一家。

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相愛相守70載

由於一直為外國人打工、接觸西方文化，胡婆婆在盲婚啞嫁的年代已經自由戀愛。她與丈夫周志勇於孩童時期相識，戰亂後重逢不久便決定訂婚，在1948年結婚時更曾在報紙刊登結婚啟示。

婚前保守、未拖過手的胡婆婆，婚後的舉動十分前衛，生完第四名孩子後怕再生會照顧不來於是決定絕育，更帶領一輪「絕育風潮」：「由我起身邊開始有10個朋友絕育，當年以結紮輸卵管為主流，我同醫生講要切除輸卵管，因為我唔想宮外孕。」

這位「非典型婆婆」在教育子女方面亦非常「前衛」，從小就教育孩子打麻雀、玩13張，兒子阿Paul謂：「佢話俾我哋一早接觸，唔好到大個先覺得好玩就趣，唔覺得係新鮮事就唔會沉迷。」胡婆婆亦有幫自己「辯解」：「賭錢係佢老豆教，飲酒先係我教。」

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感不枉此生

胡婆婆的丈夫於2018年病逝，兒子阿Paul說爸爸是最幸福的人，在過身前雖然住進了老人院。

但太太每日都花上5、6小時前往陪伴，但胡婆婆認為：「我依然覺得自己照顧得佢唔好，所以累到佢入老人院。」

節目組在訪問最後，為胡婆婆送上舊式小型錄音機，並將婆婆以往的受訪片段收進錄音帶內，讓她隨時能重溫老朋友和已故丈夫的聲音。方東昇的金句再次出現：「上天奪走佢嘅視力，但帶唔走佢嘅閱歷。」

節目組問到胡婆婆會怎樣形容自己，她豁然地說出：「不枉此生。」

不少觀眾看過此集後，都大讚胡婆婆的正面態度，佩服她的豁達開朗。