【皮膚傳染病】夏天是疣的傳播旺季 珍珠疣好發於小童可傳播至全身

▲ 疣是最常見的皮膚傳染病之一。

疣是最常見的皮膚傳染病之一，夏天是其傳播旺季，兒童及青少年放暑假多去泳池游泳或外出活動更易中招。他們一旦感染疣，往往會「手多多」抓完疣患再觸摸其他地方，以致加劇傳播，既可擴散至自身其他部位，更可傳染他人。

此外，踏入發育期的兒童，情感尤其敏感，會因面、頸、手長疣有損儀容，而感到自信心受創，甚至情緒受影響。因此，即使疣不是危疾，惟當發現子女皮膚上有不明深色小腫塊或凸起物，應及早求醫。

最新影片推介：

疣主要由人類乳頭瘤病毒（HPV）所引致，病毒會從皮膚微細的破損口入侵，並刺激表皮細胞增生，造成表面突起的粗糙顆粒。任何年紀的人均有可能透過與人或物品的接觸而感染病毒生疣，10歲以下的兒童免疫力相對較低，加上他們不時愛咬手指、跟朋輩「攬頭攬頸」及共享玩具，所以容易被病毒入侵。至於處於發育期的青少年，則多較活躍而引發皮膚外傷，亦易長疣。另外，濕疹者的皮膚屏障十分脆弱，容易抓傷致發炎，故也是長疣高危族。

病毒可分布四周環境，更愛匿藏於溫暖潮濕的地方。在泳池和體育館等的公眾浴室，又或於鋪了地氈的酒店房間和活動室內赤腳行走，就會增加患足底疣的機率。此外，使用公眾毛巾，或與患疣家人共用毛巾、枕頭者，都有機會令面額、手及頸感染疣。

臨床上，青少年比成年人較多在面和前額位置感染扁平疣，並不時被誤會為油脂粒、粉刺或暗瘡，惟扁平疣呈啡色，稍微隆起及表面較粗糙。

此外，要留意的是有一種由痘病毒（Pox Virus）引起的珍珠疣，尤其好發於小童。初期只有單一或數顆「珍珠粒」出現於四肢、手肘或膝蓋位置，但當他們「多手周身摸」，則可傳播至全身或甚眼皮，一旦抓傷更可致細菌感染。

現時最普遍及有效的治療方法包括：冷凍治療、電灼治療，以及二氧化碳（CO2）激光治療。由於疣是具高度傳染性的皮膚病，故須由認可註冊醫生，為兒童患者診斷及即場表徵評估，以制定合適的療程，並在無菌手術室內進行脫疣，才能將疣病毒傳染機率降到最低。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9