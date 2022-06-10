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【我哋係COLLAR】COLLAR成員親身感謝粉絲支持　粉絲唔夠喉盼節目有加長版

娛樂 11:41 2022/06/10

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COLLAR 8位成員拍片感謝粉絲的支持！

ViuTV節目《我哋係COLLAR》將於今晚（6月10日）完結，節目繼播出COLLAR 8位成員的3日2夜Staycation後，昨晚（6月9日）的《我哋係COLLAR》以「支持者們」為題，逐一介紹COLLAR各成員的後援會、管理人員及應援活動，又邀請各後援會代表玩COLLAR問答比賽。

昨晚，ViuTV亦於Facebook、Youtube公開網上限定福利，由8位成員於片段中親自答謝一眾支持者。

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Marf：繼續關注我們需要關注的事

打頭陣的隊長Gao感謝餃子們一直的支持，她承諾：「我會繼續發掘自己更多唔同嘅一面，同埋我會繼續努力進修我自己，我唔會再逃避任何嘢啦，所以多謝你哋！」

至於人氣王Marf則認為自己有矛盾的時候：「有陣時我未必可以好似其他Idol咁做到好多對你哋嘅交流，但其實我係好感激你哋對我嘅每一個關注。」她希望大家一直保持著善良的心、繼續關注我們需要關注的事，以及過好我們的人生，也希望可盡快與粉絲們見面。

而So Ching就感謝粉絲由《造星IV》至今一直的支持，也接收到大家不同形式的支持，會以更多好作品來回報大家。

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Winka呼籲粉絲寫信

Winka稱：「有陣時都未必可以咁直接同你哋有個互動，但我相信你哋會體諒、包容，因為你哋係最善良嘅瓜。」她不忘呼籲粉絲如掛念她的話，可多寫信給她。

Sum Ling就坦言粉絲「雞湯」的支持是她其中一個原動力，當她感到辛苦時也會想到一直有人在背後支持她。

Ivy So感謝蘇蝦們是溫暖，以及關心自己的人。每當遇到不開心的事，也會獲得粉絲的鼓勵。另外，她也希望可以帶給大家正能量呢！

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Day嗌「Day B仔」們

「智慧擔當」Candy坦言看支持她的說話，也有看畢粉絲給自己的信，希望大家繼續支持COLLAR。

最後登場的Day一起首接連說出粉絲稱號「Night」、「Day B仔」們，十分可愛。她也是感謝大家的支持，最後更說「希望嚟緊嘅演唱會可以見到你哋！」

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開Facebook直播

《我哋係COLLAR》將於今晚播出最後一集，COLLAR 8位成員將會再次聯同旁白君於ViuTV Facebook開直播，一起與粉絲交流。

今晚的直播將繼續大爆幕後笑料，有粉絲留言預祝Marf、Winka生日快樂，又有粉絲問問題：「好想知青瓜同埋大肉腸最後有無食到 」、「請問有沒有extra片段或加長版可以俾我地fans睇」、「旁白君收埋左幾多蘇蝦既絕密相？」、「點解青蛙咁唔好勝？體育精神呢？」

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最新影片推介：COLLAR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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