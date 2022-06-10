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【雷雨襲港】天文台：全港過去兩日錄得2926次雲對地閃電及10885次雲間閃電

社會 10:36 2022/06/10

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(天文台Facebook)

天文台周四（9日）在社交網站表示，本港這數天的天氣不穩定，本周二及周三全港總共錄得2926次雲對地閃電，以及10885次雲間閃電，並解釋閃電很多時跟積雨雲有關，閃電通道會沿住空氣中電阻最少的路線伸展，形狀千變萬化，但往往都不是直線。

天文台解釋，閃電是將雲裡面的電荷釋放到空氣、然後再傳到地面的一個過程。空氣原本是電的絕緣體，但由於雲裡面大量的電荷引起感應作用，令雲和地之間產生很高的電壓，導致空氣產生電離，然後成為導電體。一條電離空氣的通道會首先在雲層出現，然後一節接一節地衝向地面，每節的長度大約數十米。

由於大氣中的雜質和水份會令空氣在不同的方向產生電離，而閃電通道是依著電阻最少的路線伸展，所以閃電往往不是一條直線，而是彎彎曲曲的。有些時候，閃電通道的前端出現一條以上的導電路徑，令閃電通道依循這些路徑伸展，於是閃電便呈現分叉的樣子。  

在閃電通道的多個分支當中，最先抵達地面的會建立一條從雲層至地面的導電路徑，情況就彷似有一根非常長的金屬線把它們連在一起。這時候，一道巨大的電流會立即在雲和地之間流過，閃電通道的所有分支會亮起來，長空登時被耀目的閃光劃破。

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責任編輯：余思嵐
 

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