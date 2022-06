【明星手袋】湯唯展出十件私藏包包　《包裏包外》巡展盡睇240件珍藏手袋

▲ 湯唯借出十件個人收藏於北京巡展中展出。

由太古地產與英國維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)合作的展覽「包裏包外(Bags: Inside Out )」將展開亞洲巡迴展,是次巡展年間在太古地產旗下位於五個城市的商場巡迴展出,首站為北京三里屯太古里,隨後將移至上海前灘太古里、廣州太古滙、成都遠洋太古里,香港太古廣場一站預計明年展出。

「包裏包外」由Lucia Savi博士策展,展出超過240件展品,來自16世紀至今,跨越世界不同地域文化;展覽透過主題「功用與性能(Function and Utility)」、「地位與身份(Status and Identity)」和「設計與製作(Design and Making)」,以前所未有的全面視角探索手袋這個標誌性的時尚配飾。

展覽將在每個場地特設的博物館級別專屬空間舉行,並免費向公眾開放。現時於北京三里屯太古里的展覽,將展至 6 月 11 日,展覽中的「手袋收藏(Collecting Bags)」部份由太古地產共同策劃,並只在本次中國內地巡展中展出。

該主題區展出了演員湯唯的10件私人珍藏,各自見證了她銀幕前後的一些珍貴時刻。從童年的首飾盒、電影試鏡時使用的手袋、電影中角色使用的帆布袋,到宣傳時走南闖北的行李箱和背包,每件展品都陪伴她走過了一段人生美好時光,盛載了許多彌足珍貴的回憶和經歷。

當問到湯唯喜歡什麼樣類型的包袋時,她只簡單的回答了三個字“實用的”。從展出的包袋來看,不難看出湯唯對於這十個包袋的長情程度,就像她對待工作一樣,務求真實的去體驗每一個角色,力求塑造立體豐滿的人物形象。如同包袋一般,所裝載的每一段人生經歷,能讓包裏包外都精彩非凡。

