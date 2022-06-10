【明星手袋】湯唯展出十件私藏包包　《包裏包外》巡展盡睇240件珍藏手袋

▲ 湯唯借出十件個人收藏於北京巡展中展出。

由太古地產與英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）合作的展覽「包裏包外（Bags: Inside Out ）」將展開亞洲巡迴展，是次巡展年間在太古地產旗下位於五個城市的商場巡迴展出，首站為北京三里屯太古里，隨後將移至上海前灘太古里、廣州太古滙、成都遠洋太古里，香港太古廣場一站預計明年展出。

「包裏包外」由Lucia Savi博士策展，展出超過240件展品，來自16世紀至今，跨越世界不同地域文化；展覽透過主題「功用與性能（Function and Utility）」、「地位與身份（Status and Identity）」和「設計與製作（Design and Making）」，以前所未有的全面視角探索手袋這個標誌性的時尚配飾。

展覽將在每個場地特設的博物館級別專屬空間舉行，並免費向公眾開放。現時於北京三里屯太古里的展覽，將展至 6 月 11 日，展覽中的「手袋收藏（Collecting Bags）」部份由太古地產共同策劃，並只在本次中國內地巡展中展出。

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該主題區展出了演員湯唯的10件私人珍藏，各自見證了她銀幕前後的一些珍貴時刻。從童年的首飾盒、電影試鏡時使用的手袋、電影中角色使用的帆布袋，到宣傳時走南闖北的行李箱和背包，每件展品都陪伴她走過了一段人生美好時光，盛載了許多彌足珍貴的回憶和經歷。

當問到湯唯喜歡什麼樣類型的包袋時，她只簡單的回答了三個字“實用的”。從展出的包袋來看，不難看出湯唯對於這十個包袋的長情程度，就像她對待工作一樣，務求真實的去體驗每一個角色，力求塑造立體豐滿的人物形象。如同包袋一般，所裝載的每一段人生經歷，能讓包裏包外都精彩非凡。

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