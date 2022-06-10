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【取消對沖】立法會三讀通過取消強積金對沖　羅致光：法案通過是重要里程碑

社會 10:45 2022/06/10

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勞工及福利局長羅致光。（資料圖片）

立法會昨日三讀通過取消強積金對沖條例草案。勞工及福利局局長羅致光在電台節目表示，法案通過是一個非常重要的里程碑，對沖安排亦涉及遣散費及長期服務金等，令社會有空間重新討論失業保障的其他工作。

羅致光形容，取消強積金對沖只是改善退休保障的一個「逗號」，近2年來經濟環境較差，失業率高，失業保障問題有需要探討。但他解釋，在未就取消對沖有清楚法律決定前，去討論失業保障比較困難，因第一線失業保障就是遣散費和長服金，故要在政策上定優次，取消對沖立法通過，才有空間重新討論失業保障的其他工作。

對於坊間有聲音指取消對沖有違政府過往對商界承諾。羅致光則回應表示：「不覺得這是一個永遠不改的承諾。」他指政策永遠會因時間改變而調整，在2000年實行強積金前可以對沖，但全部都是自願公積金。而今日只是回復至2000年前，強制部分絕不能對沖，但自願的供款，即額外供款，仍然可以對沖。

如有僱主因此決定在法例生效前解僱僱員，羅致光指「我睇唔到對僱主有一分一毫的好處」，只會增加日後開支，認為有這行為的僱主，都是因為誤解或誤信謠言，從財務和人事管理角度都是「差的決定」。

他在另一個電台節目解釋，過往幾年遣散費及長期服務金只佔僱主成本的0.35%，而僱主有25年時間適應取消對沖的成本調整，相信比僱主面對通脹或租金成本更易適應。

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記者：黃穎津

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