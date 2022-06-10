【二次感染】近日現二次感染個案　關日華指涉病原體變異或患者免疫力低

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

衞生防護中心昨（9日）公布近日有兩宗二次感染個案，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今（10日）解釋，由於康復者的抗體是針對其感染的病毒，如病毒病原體有輕微變異，都可能會造成二次感染，另亦要視乎康復者本身的免疫力水平。

關日華今早於一個電台節目中表示，如果康復者本身免疫力系統較差，康復後的產生的新冠病毒抗體或有不足，亦可能只會維持一段短時間，提醒康復者亦要做足預防感染措施。

對於昨日新增90宗由學校呈報陽性個案，涉及81間學校，關日華說，有關學校各自呈報的個案不多，認為現時不用太擔心。他又補充，近日通報康復兒童患多系統發炎綜合症的數量減少，但仍見有「長新冠」的康復者，他指3至11歲兒童接種率仍然偏低，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

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記者：黃悅晴