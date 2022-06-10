【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？

▲ 原來威威曾做傳銷？

在荃灣街市豬肉檔意外發掘了貌似MIRROR成員AK的型男阿威（劉宋威），短短數星期爆紅到有應援團、拍廣告，更吸引不少女士一睹威威風采，特意前往荃灣街市買豬肉，更有指有人為集郵不惜一次購買過數百元豬肉。

作為「6月之星」的阿威於6月8日35歲生日，早前更獲荃灣一個商場特意於6月5日為阿威舉辦生日見面會，跟粉絲「威威豬」一起慶生，慶祝「Happy Wai Day」。

當日有超過百位「威威豬」到場支持，更帶上名牌和海報等應援物，當阿威現身時全場更高呼其名字，足見其人氣高企！

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【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生 威威有意進軍娛圈拍戲

被揭黑歷史？

不過人紅自然是非多，有傳阿威在2017年疑做騙人的工作，在網上流傳於2017年他在社交網發布過一篇帖文，更附上他的卡片及疑似招募人搵快錢的廣告，估計阿威曾做傳銷員，當中寫道：「有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況下每月賺多1萬至5萬？」。

而且列明應徵者需要溝通能力良好、懂得使用FB和WeChat、工作2年或以上和目標明確。

對此，阿威透過同事回覆表示於2017年經朋友介紹兼職賣美容產品，但做了數月後，發覺不太適合，就沒有再繼續做了，並指當時只是兼職性質，工作了很短時間。而且他亦強調絕對沒有做過任何騙人的工作，指事件完全失實。

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除罩真實樣

隨後，再有網民爆出一張疑似阿威的照片，相中見該男士手拿一枝黑色產品自拍，更有網民爆出這枝產品功效神奇，不但有豐胸、生髮和瘦臉的功效。

而大家的焦點亦落在他沒戴口罩的樣子上，並指他真實樣子與前TVB「御用奸人」的李天翔撞樣。