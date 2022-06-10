【撤除勳銜】政府撤銷楊森及單仲偕太平紳士委任　2人與戴耀廷同被撤除勳銜　

▲ 單仲偕（左一）、楊森（右二）（資料圖片）

政府今日（10日）刊憲，將港大法律學院前副教授戴耀廷、民主黨元老楊森及單仲偕，從授勳及嘉獎名單剔除，即日生效。另外，楊森及單仲偕亦被撤銷太平紳士的委任，即日生效。培正中小學前校監陳之望亦被撤銷太平紳士委任。

戴耀廷早前被廉署起訴4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，上月被判監10個月，他亦因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪。楊森於2019年「10.1」遊行案被判入獄判監14個月，他亦涉於2020年參與6.4集會判囚6個月，刑期同期執行。單仲偕早前在2019年「10.1」遊行案被判入獄14個月、緩刑2年，被褫奪區議員資格後，淡出民主黨事務並辭去司庫、選舉委員會副主席等所有黨內職務。

翻查資料，戴耀廷於2001年獲頒授榮譽勳章，當時嘉許語指其致力推動基本法及人權方面的公民教育，貢獻良多。

楊森於2007年獲委任為太平紳士，於2009年獲頒銀紫荊星章，當時嘉許語指其在公共和社會服務方面表現卓越，尤其致力為弱勢社羣謀取福祉，並就民生議題提供寶貴的意見，貢獻良多，亦在不同的公職崗位上，促進社區與政府之間的溝通。

單仲偕於2007年獲銀紫荊星章，嘉許語指其在公共和社會服務方面表現卓越，尤其在促進本港資訊科技業的發展，以及推動社會各界更廣泛應用資訊科技方面，貢獻良多。

按港府的授勳及嘉獎制度，如獲授勳或嘉獎人士的行為，會對其應否繼續擁有該勳銜或獎狀構成疑問，例如因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須禠奪其勳銜或獎狀。

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責任編輯：黃悅晴