【音樂會】方皓玟x謝安琪一連兩場「覺醒音樂會」　KKday APP用戶可獨家優先訂票【附購票詳請】

▲ 「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」。（圖片由KKday提供）

期待已久的音樂聯乘！兩大女歌手謝安琪x方皓玫首度合作，將於8月13日及14日於亞洲博覽館ARENA舉辦一連兩場發放正能量的首個852主題「覺醒音樂」音樂會。 以音樂為城市灌注能量，讓大家一起重拾熱情，擁抱本地文化，為生活發放正能量！

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KKday指KKday APP用戶可於6月14日上午10時獨家優先訂票，憑音樂會門票還可免費入場《852FES Awaken Festival 覺醒文化》活動。

訂票詳情：

優先訂票： 2022年6月14日上午10時至6月18日晚上11時59分 演唱會日期： 2022年8月13日及8月14日（一連兩場） 入場時間： 音樂會於晚上8時開始，預計於晚上6時30分開始入場 表演地點： 亞洲博覽館 ARENA（香港東涌赤鱲角航展道） 座位門票： HK $788、HK $588、HK $388【另收行政費用每張 HK$60】 可免費入場《852FES Awaken Festival 覺醒文化》活動 訂票優惠： Bloom新用戶註冊時輸入【WX9J】可享HK$60現金獎賞綁定Visa卡後即享$10 現金獎賞，首次消費後可獲額外 HK$10現金獎賞＋HK$40新用戶獎賞回贈。 取票方式： 往 KKday 辦公室自取或順豐到付

訂票網址請按此。

憑覺醒音樂當日門票可免費入場《852FES Awaken Festival覺醒文化》活動中，活動結合本地音樂、文化、生活及藝術，藉以喚醒本地力量。活動涵蓋具有本地攤位市集以推動本地原創品牌，更邀請多位本地音樂人包括唱作歌手一連三日於覺醒文化音樂舞台上演出。

《852FES Awaken Festival 覺醒文化》日期及時間 ：

8月12日中午12:00–晚上9:00

8月13日上午11:00–晚上9:00

8月14日上午11:00–晚上7:00

地點: 亞洲博覽館 AsiaWorld-Summit （2號展館）

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責任編輯：蕭雅文