運動員除了在賽場上認真比賽，踏出賽場同樣有着不同的人生目標。今次《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列的嘉賓是香港體操運動員黃曉盈（Angel）。多年前Angel曾代表香港成為首位躋身奧運體操舞台的女選手，然而成功背後，她亦曾在備戰期間因意外導致4條十字韌帶撕裂。走過高山低谷，種種經歷又會如何影響她將來的人生規劃？

Angel自小舉家移民澳洲，先後接觸不同運動，最後選定向體操發展。儘管熱愛體操運動，但她直言當時從未想過會成為全職運動員，直至11歲與家人回流香港，在機緣巧合下順利加入港隊，展開其運動員生涯。

▲ Angel代表香港參加體操世界盃。

憑意志克服傷患 重登體操舞台



看似無心插柳，但Angel多年在體壇的成績，已向大眾證明自己當時決定正確。24歲那年，Angel取得個人首面世界性大賽獎牌，25歲更代表香港參加倫敦奧運，成為本港首位躋身奧運體操舞台的女選手，並跳出自創的平衡木動作—「黃曉盈跳」。但當一切看似上了軌道，2015年她在備戰里約奧運期間，不慎於高低槓墮下，導致4條十字韌帶撕裂，並接受了兩次手術及以輪椅代步長達5個月。



「這段日子的確十分難過，除了心情低落以外，也曾想過放棄。」然而回想一步一步走進體壇的經歷，Angel不甘就此止步。「我當時對自己說，先努力嘗試，不要放棄，盡力去做，希望回到高一點的水平。」在親朋好友的支持下，Angel為自己定下目標，由強化肌肉開始，逐步恢復鍛鍊，最終再度踏上體操舞台，並於今年3月在世界盃多哈站獲得她首面平衡木的銅牌。

▲ 受傷後，Angel為自己定下目標，堅持逐步恢復鍛鍊，最終再度踏上體操頒獎台。

認清風險 人生規劃更全面



回顧這段難忘的經歷，Angel直言當中感受良多，惟過程讓她明白到堅持、不放棄的重要性。「無論是運動或人生規劃，很多事情也難以預計，我們可能會突然遇上困難，或是要稍作後退。此時必須冷靜下來，別讓消極想法支配頭腦。」她補充指出，人生難免面對各種逆境，例如投資理財時可能遇到逆市，她認為此時應該緊記投資初衷，不要被短期市場波動影響投資情緒，繼而作出輕率的決定。事實上，研究亦顯示長線投資能助投資者提升風險調整後的收益，從而爭取回報。



敢於嘗試、勇於挑戰看似是運動員的代名詞，然而投資理財上，Angel則強調必須量力而為，評估個人的風險承受能力，定期審視自己的投資組合，最好是能找到專業人士幫助管理。



培育興趣 建立多元發展空間



Angel坦言早前受傷經歷，令她深深感受到世事無常，更要及早向多元化發展。「現時體操是我事業的一大部分，但並非唯一。」就如近年她積極培養其他興趣及嘗試新事物，曾於2014年推出歌曲〈遇見天使〉，又親自設計奧運所穿的體操服

▲ Angel 親自設計奧運所穿的體操服。

在人生路上，Angel努力挑戰新領域，走出舒適圈，在理財時，她亦一直採取「多元化策略」，避免資產過分集中，分散投資做好風險管理。「理財與人生規劃一樣，需要及早計劃，並保持多樣性，而為了更好地管理風險，我不會把所有雞蛋放進同一籃子，而是分散投資。」



如果大家想和Angel一樣擁有多元化人生，或了解更多關於理財以及人生規劃的資訊，可瀏覽摩根資產管理網站 https://bit.ly/3OTrtRo 。



《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列還邀請了黃浩聰、蔡再懃、譚凱琳等多名香地職業運動員分享他們的比賽歷程、人生規劃，以及理財之道，萬勿錯過。



投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。分散投資並不保證投資回報，且不會消除損失之風險。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險，但這並不意味低風險。本廣告未經證監會審閱。



（特約）