【挪威研究】洗碗海綿愈洗愈多細菌　專家建議用一物品代替減含菌量

▲ 洗碗海綿愈洗愈多細菌，專家建議用一物品代替減含菌量。

洗碗海綿是清潔碗碟的好幫手，不過一塊小小的海綿其實暗藏大量細菌。近日有挪威研究人員表示，洗碗海綿長期潮濕，加上容易積聚食物殘渣，成為細菌滋生溫床，更指「一塊海綿可容納的細菌，比地球上的人口還多」。

細菌量多過全球人口

根據《CNN》報道，最近一項研究比較了洗碗海綿和洗碗刷中的細菌水平和多樣性，以及沙門氏菌的存活率，結果發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。挪威食品研究所的科學家Trond Møretrø表示，原因在於海綿長期處於潮濕的狀態，會積聚食物殘渣，而這些食物殘渣也是細菌的食物，導致細菌快速生長。

一塊海綿可以容納的細菌數量，比地球上的人口還多。

Trond Møretrø表示，雖然很多細菌是無害的，但一些細菌如沙門氏菌可經海綿傳播到手、廚房環境和設備，有機會令接觸者生病。

研究人員亦發現，人們清潔海綿的方式或頻率，與細菌的生長無關，「如果不每天更換海綿，就很難避免細菌在海綿中滋生」。

有關研究上月發表在《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）。

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專家建議用洗碗刷代替

另外，研究團隊去年也發表過一項實驗室研究，他們從挪威和葡萄牙的家庭收集洗碗海綿和洗碗刷，結果發現，雖然在海綿和刷子中未發現致病細菌，但海綿中的整體細菌水平高於洗碗刷。

研究人員又將沙門氏菌添加到洗碗刷和海綿當中，他們發現洗碗刷經過一晚晾乾後，沙門氏菌的數量顯著減少。

研究人員指出，洗碗刷乾得快，有害細菌會死亡，另外與海綿相比，大多數洗碗刷都有手柄，可以防止使用者的手直接接觸潛在的有害細菌，因此建議人們以洗碗刷來代替海綿。

美國農業部曾指出，以微波爐加熱或水煮沸海綿，可減少細菌數量，但單靠這些措施並不足以避免海綿交叉污染，因此建議經常購買新海綿替換。

德國研究：百潔布含362種細菌

德國過去一份研究，從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。此外，研究亦發現百潔布的每平方厘米都含有450億個細菌，數量驚人，含菌量與人體糞便相約，百潔布中的細菌量更是全球人口的7至8倍。

對於有人透過微波爐加熱、用沸水煮或者以洗潔精清潔等方法去為百潔布消毒，研究人員卻發現並無作用，百潔布的含菌量依然沒太大變化，有時甚至促進了部份細菌的生長，因此研究建議每周需要更換一次百潔布。

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責任編輯：羅嘉欣